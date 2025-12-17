Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocida apneísta confesó lo que hizo con sus joyas luego de su separación: esto dijo

Famosa apneísta e infuencer rompió el silencio acerca de lo que hizo con sus joyas, luego de su difícil divorcio con su expareja.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién es la reconocida apneísta que se separó? | Foto: Freepik

En las últimas horas, varios internautas se han sorprendido con la curiosa confesión que hizo una reconocida apneísta colombiana y creadora de contenido digital acerca de lo que hizo con las joyas que tenía, luego de estar casada con reconocido chef.

Sin duda, la noticia ha generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca de lo que hizo la apneísta, luego de confirmar su divorcio hace un periodo de tiempo.

¿Quién es la reconocida apneísta e influencer que confesó su separación?

El nombre de Sofía Gómez se ha convertido en uno de los más resonados a través de las diferentes plataformas digitales por ser una de las apneístas colombianas que más ha adquirido un importante reconocimiento a nivel internacional al participar en varias competencias.

Por su parte, Sofía ha dividido una ola de comentarios en las redes sociales tras revelar lo que hizo con sus joyas de matrimonio, luego de atravesar por una difícil separación con el reconocido chef Juan Diego Vanegas, expresando las siguientes palabras a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 426 mil seguidores:

“Hace un par de años atravesé por una experiencia que la verdad no pensé que fuera a vivir. De este proceso quedaron muchas cosas, entre ellas, unas joyas con un simbolismo muy significativo. Durante mucho tiempo no supe qué hacer con ellas, no me sentía bien guardándolas, pero tampoco vendiéndolas. En el fondo no estaba lista para soltar. Luego, contacté a la joyera que las realizó”, señaló.

Así fue la difícil separación de Sofía Gómez. | Foto: Freepik

¿Qué hizo Sofía Gómez con las joyas que tuvo de su exrelación?

Desde luego, las palabras de Sofía han generado diversos comentarios en las redes sociales, en especial, por lo que hizo con las joyas, luego de su difícil separación con Juan Diego Vanegas, expresando las siguientes palabras:

¿Qué hizo Sofía Gómez con las joyas luego de su separación? | Foto. Freepik

“Ese oro lo fundí yo misma dejé atrás todo tipo de sentimiento, en el que marqué un nuevo inicio a nivel persona. Luego, fui al taller con mi joyera, elaborando un dije y unos aretes a partir de esos mismos anillos. Este proceso ha sido para mí un proceso a la transformación, por aquello que en algún momento me generó dolor. Siempre podemos crear algo que nos causa dolor, en algo que nos pertenece”.

