Rebeca Castillo, Miss Amazonas, reaccionó al triunfo de Vanessa Pulgarín en Miss Universe Colombia

Rebeca Castillo reaccionó a la final de Miss Universe Colombia 2025 y le envió mensaje a Vanessa Pulgarín tras su triunfo.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Rebeca Castillo habló del triunfo de Vanessa Pulgarín
Rebeca Castillo le envió mensaje a Vanessa Pulgarín. (Fotos Canal RCN)

La modelo antioqueña Vanessa Pulgarín se quedó con la corona de Miss Universe Colombia 2025 en la noche del 28 de septiembre en una gala en la que 28 hermosas mujeres de diferentes departamentos brillaron.

¿Cómo reaccionó Rebeca Castillo, Miss Amazonas, a la final de Miss Universe Colombia 2025?

Esta gran final que dejó como ganadora a Miss Antioquia fue seguida por millones de colombianos a través de la pantalla y App del Canal RCN.

Entre esas televidentes estuvo una exparticipante del reality, la joven Rebeca Castillo, quien fue la representante del departamento de Amazonas.

Rebeca estuvo al tanto de lo que pasó con sus excompañeras en la gala de Miss Universe Colombia en donde Antioquia, Santander, Risaralda, Magdalena y Cauca fueron las finalistas.

Tras hacerse oficial el triunfo de Vanessa Pulgarín, Rebeca compartió un video de su excompañera para felicitarla por su proceso y por ver recompensado su esfuerzo de varios años al llevarse la corona.

Hoy tuve la fortuna de ver cómo Vanessa nos recordó que con disciplina y amor todo se puede.

Esto estudió la nueva la nueva Miss Universe 2025, Vanessa Pulgarín
Miss Amazonas reaccionó al triunfo de Vanessa Pulgarín en Miss Universe Colombia. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue el mensaje que Miss Amazonas le envió a Vanessa Pulgarín tras su triunfo en Miss Universe Colombia 2025?

Rebeca Castillo resaltó lo que para ella significó haber compartido por varios días junto a Vanessa Pulgarín, a quien solo le expresó palabras de admiración y respeto.

En el camino siempre habrá baches, pero cuando actuamos desde el corazón, cada reto se convierte en una oportunidad para crecer y brillar.

Asimismo, Rebeca aseguró que Vanessa era un ejemplo a seguir para ella y le demostraba que a pesar de los obstáculos con disciplina y amor propio todo se podía lograr.

Además, le expresó que siempre tuvo la certeza que ella se convertiría en la nueva Miss Universe Colombia y por eso le expresó su cariño.

Te amo, sabía que lo lograrías.

¿Por qué Miss Amazonas renunció a Miss Universe Colombia, el reality?

Rebeca Castillo renunció a Miss Universe Colombia, el reality, en el cuarto capítulo, una noticia que dejó en shock a los jurados, Claudia Bahamón y a sus compañeras de la competencia.

Miss Amazonas en su momento aseguró que no se sentía preparada para seguir en la competencia y que prefería dar un paso al costado para prepararse mejor y volver a representar a su gente en un futuro.

Soy consciente de que los reinados de belleza requieren mucho esfuerzo y dedicación. Por eso decidí dar un paso al costado para poder prepararme mejor, física y mentalmente.

Rebeca Castillo
Miss Amazonas demostró disciplina en la competencia. (Foto: Canal RCN)
