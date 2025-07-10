Ramiro Meneses confesó el difícil momento que atravesó en el pasado a causa de excesos: esto dijo

Uno de los actores más destacados del país es Ramiro Meneses , quien se ha dado a conocer por su gran habilidad en el campo artístico y ser parte del elenco de la producción de ‘Rigo’ y ganador de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN en el año 2022.

Además, Ramiro se ha convertido en tendencia en los últimos días por parte de sus seguidores al confesar el difícil momento en el que su vida estuvo envuelta de algunos excesos.

¿Cuál fue el difícil momento que atravesó Ramiro Meneses en el pasado?

Recientemente, Ramiro Meneses fue uno de los invitados al pódcast ‘Los hombres sí lloran’ del actor colombiano llamado: Juan Pablo Raba , en el que recordó algunas adversidades que vivió en el pasado.

Esto dijo Ramiro Meneses acerca de los malos hábitos de su pasado. | Foto: Canal RCN

Durante le entrevista, Ramiro abrió su corazón con los internautas al expresar los difíciles momentos que atravesó hace varios años, pues sintió algunos vacíos en su vida:

“Yo empiezo a consumir la dr0g#s. Eso era parte de mí. O sea, como la manejaba, eso decía yo. Además, que te dan un status bien, interesante. Error. Se aparecen todas las oportunidades. Personas buscándome que quieren ser mi mánager y, bueno, llegué a ser un poco soberbio”, añadió el actor.

De igual manera, el intérprete recordó que antes de tocar fondo, tuvo que enfrentarse a una serie de vivencias para poder evaluar que las cosas no marchaban bien en su vida:

“Yo seguí la vida. En algún momento yo lo pensé y dije: si me voy y aprendo inglés en Hollywood, seguramente, hubiese podido destacar. Sin embargo, cuando me envuelvo en esos excesos, me doy cuenta que detrás de mí no había nada. Ahí toqué fondo y dije: esto no está bien, ¿dónde está Ramiro?”, agregó Ramiro.

¿Qué proyectos ha tenido Ramiro Meneses en los últimos años?

Desde luego, Ramiro demostró en la entrevista que a pesar de los difíciles momentos que atravesó en el pasado, pudo salir adelante, para destacarse no solo en su carrera profesional, sino que ser también un ejemplo a seguir con sus hijos.

¿Qué proyectos ha tenido Ramiro Meneses en los últimos años? | Foto: Canal RCN