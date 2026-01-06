Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Quiere ser papá? José Rodríguez enternece al mostrar sus hijos sin tener en cuenta a Yaya Muñoz

José Rodríguez enterneció al mostrar cómo serían sus hijos con IA, mientras Yaya Muñoz brilló por su ausencia.

José Rodriguez emocionó al mostrar sus hijos.
José Rodriguez emocionó al mostrar sus hijos hechos con IA. (Foto Canal RCN)

El creador de contenido caleño y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, José Rodríguez, enterneció las redes al mostrar cómo serían sus hijos según la IA.

José Rodríguez enternece las redes.
José Rodríguez habla de una familia, pero no menciona a Yaya Muñoz. (Foto Canal RCN)

¿Cómo son los hijos de José Rodríguez según la IA?

El influenciador compartió a través de sus redes sociales una tierna imagen que derritió corazones.

En la imagen se le puede ver junto a dos pequeños, una niña y un niño que tienen su mismo tono de piel y que se parecen bastante al creador de contenido.

La publicación generó revuelo entre sus seguidores, sobre todo por el momento sentimental que pasa José Rodríguez.

“Según la IA así serían mis hijos”, escribió José Rodríguez en su publicación.

El contexto de esta publicación no puede desligarse de la situación personal que atraviesa el creador.

¿Yaya Muñoz y José Rodríguez terminaron su relación sentimental?

Su relación con Yaya Muñoz ha estado en el ojo público desde hace semanas, luego de que ambos mostraran un claro distanciamiento en redes sociales.

Aunque ninguno ha confirmado una ruptura, los seguidores han notado que ya no comparten contenido juntos y que incluso en momentos tan significativos como este, donde José proyecta la idea de una familia, la presencia de Yaya brilla por su ausencia.

La ausencia de Yaya en esta publicación avivó aún más las especulaciones sobre una posible ruptura.

Ambos han estado compartiendo contenido por separado y las declaraciones de Yaya en un podcast, donde reconoció que la relación no atraviesa su mejor momento, reforzaron la percepción de los seguidores.

Según Yaya, sus palabras sobre el 50/50 en las parejas y la doble nacionalidad de José fueron malinterpretadas, lo que generó una ola de críticas hacia él y un desgaste emocional que terminó afectando su vínculo.

La publicación se interpretó como un gesto cargado de sensibilidad, que contrasta con los rumores de separación y las polémicas que han rodeado al creador en las últimas semanas.

La historia de José Rodríguez y Yaya Muñoz no es ajena al público, pues su relación nació en medio de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, el paso del tiempo y las diferencias personales han marcado un nuevo capítulo en su historia, que hoy se encuentra bajo la lupa de los internautas.

José Rodríguez inició su relación con Yaya Muñoz en el reality.
José Rodríguez inició su relación con Yaya Muñoz en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)
