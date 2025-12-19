Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Quién es el nuevo participante confirmado para La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, se conocieron nuevas pistas que darían indicios de quién podría ser el nuevo elegido por el Jefe para esta nueva temporada.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Carla Giraldo y Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia.
Estas son las nuevas pistas del nuevo participante de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, sigue generando altas expectativas entre los seguidores del programa, pues poco a poco el Jefe ha ido revelando los nombres de los participantes que pondrán a temblar la casa en esta nueva edición.

Artículos relacionados

¿Quién será el nuevo participante confirmado para La casa de los famosos Colombia?

En medio del interés que ha causado el estreno del reality de convivencia, recientemente se revelaron algunas pistas que podrían dar indicios de quién sería el próximo habitante que se sumará a la lista.

Artículos relacionados

De acuerdo con Sandra Bohórquez y Raúl Ocampo, este nuevo personaje es alguien que puede llegar a ser muy divertido, inteligente y que no estará dispuesto a dejársela montar de nadie una vez se abran las puertas de la casa.

Artículos relacionados

¿Quién es el nuevo habitante de La casa de los famosos Colombia?

Sin embargo, mientras la presentadora y el actor daban pistas de quien sería, hubo un dato que llamó la atención y que no pasó desapercibido entre los internautas, y es que, según ellos, es alguien que ya tiene experiencia en La casa de los famosos Colombia, "no me lo esperaba", recalcó Sandra.

Por su parte, Orlando Liñán, presentador de Buen día Colombia, culminó asegurando que esta tercera temporada va a estar candente, afirmación que fue tan solo un abrebocas de lo que se viene el próximo año.

¿Qué participantes han sido confirmados para La casa de los famosos Colombia 3?

Hasta ahora el Jefe de La casa de los famosos Colombia, ha revelado el nombre de cinco participantes que ingresan a la competencia directamente, ellos son: Manuela Gómez, 'Campanita', Johanna Fadul, Marilyn Patiño y Juanse Laverde.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia.
Se revelaron nuevas pistas del nuevo habitante de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN,

Por otro lado, cabe señalar que, en este grupo de confirmados, también se incluyen aquellos que fueron elegidos directamente por el público a través de votaciones, a continuación te los presentamos:

  • Nicolás Arrieta
  • Luisa Cortina
  • Maiker Smith
  • Lorena Altamirano
  • Tebi Bernal
  • Yuli Ruiz
  • Eidevin López
  • Alexa Torrez

Por ahora, fanáticos de La casa de los famosos Colombia, esperan ansiosos poder conocer la lista completa, más aún cuando ya se conoció la fecha en la que se abrirán las puertas del reality, pues el próximo lunes 12 de enero, Carla Giraldo y Marcelo Cezán les darán la bienvenida al nuevo grupo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Cristiano Ronaldo mostró su figura antes de cumplir 41 años Cristiano Ronaldo

Foto de Cristiano Ronaldo revela su verdadero estado físico a semanas de cumplir 41 años: así se ve

El jugador portugués se ha hecho viral tras demostrar su extraordinario estado físico a semanas de cumplir 41 años.

Yeferson Cossio emociona al aparecer junto a un grupo de raperos. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio generó furor en redes tras aparecer rapeando por las calles de Cartagena

Yeferson Cossio sorprendió al dejarse llevar por la improvisación y compartir un momento único con raperos callejeros.

Georgina Rodríguez está comprometida con el futbolista Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez reveló qué fue lo que sintió al recibir el anillo de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez habló con honestidad sobre la propuesta de matrimonio de Cristiano Ronaldo y el significado real del anillo en su relación.

Lo más superlike

Camilo y Evaluna respondieron preguntas de sus seguidores y hablaron sin filtros sobre su vida en pareja. Camilo

Camilo Echeverry se sinceró sobre sus hijas: "es lo más frágil que tengo"

Camilo y Evaluna compartieron una emotiva reflexión sobre la paternidad, la vulnerabilidad y el amor profundo que sienten por sus hijas.

Marcelo Cezán

Marcelo Cezán rompe el silencio y adelanta sorpresas nunca vistas en La casa de los famosos 3

Mujer se casó con inteligencia artificial Viral

¡De no creer! Mujer se casó con personaje que creó con IA tras una tusa: así fue la boda

El mensaje de Ángela Aguilar que desató polémica tras rumores de infidelidad de Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar publicó polémico mensaje tras supuesta infidelidad de Nodal: “manipulador”

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?