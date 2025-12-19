¿Quién es el nuevo participante confirmado para La casa de los famosos Colombia?

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, sigue generando altas expectativas entre los seguidores del programa, pues poco a poco el Jefe ha ido revelando los nombres de los participantes que pondrán a temblar la casa en esta nueva edición.

¿Quién será el nuevo participante confirmado para La casa de los famosos Colombia?

En medio del interés que ha causado el estreno del reality de convivencia, recientemente se revelaron algunas pistas que podrían dar indicios de quién sería el próximo habitante que se sumará a la lista.

De acuerdo con Sandra Bohórquez y Raúl Ocampo, este nuevo personaje es alguien que puede llegar a ser muy divertido, inteligente y que no estará dispuesto a dejársela montar de nadie una vez se abran las puertas de la casa.

¿Quién es el nuevo habitante de La casa de los famosos Colombia?

Sin embargo, mientras la presentadora y el actor daban pistas de quien sería, hubo un dato que llamó la atención y que no pasó desapercibido entre los internautas, y es que, según ellos, es alguien que ya tiene experiencia en La casa de los famosos Colombia, "no me lo esperaba", recalcó Sandra.

Por su parte, Orlando Liñán, presentador de Buen día Colombia, culminó asegurando que esta tercera temporada va a estar candente, afirmación que fue tan solo un abrebocas de lo que se viene el próximo año.

¿Qué participantes han sido confirmados para La casa de los famosos Colombia 3?

Hasta ahora el Jefe de La casa de los famosos Colombia, ha revelado el nombre de cinco participantes que ingresan a la competencia directamente, ellos son: Manuela Gómez, 'Campanita', Johanna Fadul, Marilyn Patiño y Juanse Laverde.

Se revelaron nuevas pistas del nuevo habitante de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN,

Por otro lado, cabe señalar que, en este grupo de confirmados, también se incluyen aquellos que fueron elegidos directamente por el público a través de votaciones, a continuación te los presentamos:

Nicolás Arrieta

Luisa Cortina

Maiker Smith

Lorena Altamirano

Tebi Bernal

Yuli Ruiz

Eidevin López

Alexa Torrez

Por ahora, fanáticos de La casa de los famosos Colombia, esperan ansiosos poder conocer la lista completa, más aún cuando ya se conoció la fecha en la que se abrirán las puertas del reality, pues el próximo lunes 12 de enero, Carla Giraldo y Marcelo Cezán les darán la bienvenida al nuevo grupo.