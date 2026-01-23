Publican inédito video de Yeison Jiménez grabando una de sus últimas canciones

Yeison Jiménez murió el pasado 10 de enero en Boyacá, y muchos proyectos quedaron inconclusos. Con el paso de los días se ha conocido que el cantautor tenía grabadas varias canciones; además, no pudo realizar su segundo concierto en El Campín.

El artista nacido en Manzanares, Caldas, ya trabajaba en varios proyectos musicales antes de ese fatídico accidente en Paipa; incluso, según el testimonio de su conductor, ese puente festivo, tras el concierto en Marinilla, viajaría a Punta Cana con su familia.

Pero la muerte sorprendió al cantante en el mejor momento de su carrera y su vacío ya se siente. Colegas, fans y seres queridos le siguen rindiendo homenajes.

¿Cuál fue el video que publicaron sobre Yeison Jiménez grabando una canción?

Una de las personas que más conocía a Yeison era su productor, Georgy Parra, quien en un reciente video compartido a través de la plataforma de TikTok recordó el día que él grabó su colaboración musical con Natalia Jiménez, exvocalista de La Quinta Estación.

Yeison Jiménez estaba muy feliz por colaborar musicalmente con Natalia Jiménez. Foto: RCN

Natalia y Yeison lanzaron a finales del 2025 ‘Pedazos’, una canción que ha gustado mucho entre los fanáticos de los artistas. El videoclip del sencillo ya suma 7 millones de visualizaciones en YouTube.

La grabación compartida por Georgy Parra muestra el momento en que se hacen los diferentes arreglos antes del estreno definitivo de la canción.

“Yo vine a este mundo a escuchar esta canción… es la canción más linda que he grabado”, dice Jiménez con una evidente emoción por unirse musicalmente por primera vez con la cantante española.

El tema, efectivamente, tuvo una gran aceptación entre los seguidores de Yeison y Natalia, pero, tras el deceso del cantante, ha tomado más relevancia.

¿Cómo reaccionó Natalia Jiménez ante la muerte de Yeison Jiménez?

Natalia Jiménez fue de las primeras en pronunciarse tras confirmarse la muerte de Yeison Jiménez. La española se mostró muy dolida y afectada.

En sus declaraciones, Natalia dijo que, además de colega, el hombre de Manzanares era su amigo; no pudo evitar llorar al recordarlo, pero también destacó el camino que él recorrió antes de encontrar su final en una vereda de Paipa.

Natalia dijo que en Colombia le decían “primos” por coincidir con el apellido; asimismo, expresó que respetaba el dolor de su familia, por lo que no quería volverse el foco en estos momentos.

Natalia Jiménez dijo estar dolida y devastada por la muerte de Yeison Jiménez, con quien grabó la canción 'Pedazos'. /AFP: VALERIE MACON/Rodrigo Varela

¿Cuáles canciones no terminó de grabar Yeison Jiménez?

Frente a los planes que quedaron inconclusos, Georgy Parra contó que había dos canciones que estaban en proceso de producción y que saldrían en los primeros meses de este año: ‘La reina de la mentira’ y ‘GPS’.

“Ya estamos por aquí retomando, para los que no conocen este es el estudio… Apenas entro al estudio después de 10 días y no es igual… tantos planes que teníamos no pueden quedar en el aire”, manifestó Parra en un video en el que muestra cómo era el estudio donde trabajaba con Yeison.

Finalmente, Georgy contó que prepara un homenaje para Jiménez, pero no ha dado mayores detalles. Seguidores del artista permanecen atentos a sus redes sociales a la espera de cualquier anuncio relacionado con este emotivo gesto.