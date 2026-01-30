Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Protagonista de "Mi pobre angelito" despide a Catherine O’Hara con un emotivo mensaje

Macaulay Culkin despidió a Catherine O’Hara con un emotivo mensaje tras la muerte de la actriz, su madre en Mi pobre angelito.

Protagonista de Mi pobre angelito despide a Catherine O’Hara con un emotivo mensaje. (Foto Amy Sussman / AFP)

El fallecimiento de Catherine O’Hara a los 71 años generó una ola de reacciones en Hollywood, pero uno de los homenajes que más conmovió al público fue el de Macaulay Culkin, quien compartió un mensaje cargado de afecto para la actriz que interpretó a su madre en Home Alone (Mi pobre angelito).

La despedida del actor recordó no solo el vínculo construido en pantalla, sino también la relación cercana que mantuvieron a lo largo de los años.

La noticia de la muerte de O’Hara impactó profundamente a quienes crecieron viéndola en cine y televisión, especialmente a quienes la identifican como la inolvidable Kate McCallister.

Para Culkin, ese personaje representó mucho más que una ficción: fue una figura clave en los inicios de su carrera y una presencia constante en momentos importantes de su vida profesional.

Catherine O'Hara y Macaulay Culkin compartían una relación cercana
Catherine O'Hara y Macaulay Culkin compartían una relación cercana. (Foto Frederic J. BROWN / AFP)

¿Qué mensaje escribió macaulay Culkin a Catherine O’Hara?

Macaulay Culkin utilizó su cuenta de Instagram para despedirse públicamente de Catherine O’Hara con un mensaje breve pero profundamente personal. En la publicación, el actor escribió:

“Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos veremos luego”.

Las palabras de Culkin reflejaron el impacto emocional de la pérdida y la cercanía que ambos mantuvieron incluso décadas después de haber compartido set en Mi pobre angelito.

El mensaje rápidamente se llenó de comentarios de seguidores que destacaron la conexión genuina entre ambos actores y recordaron la química que los convirtió en uno de los dúos madre-hijo más recordados del cine familiar.

La relación entre Culkin y O’Hara se había reafirmado recientemente, en diciembre de 2023, cuando la actriz fue una de las invitadas principales en la ceremonia en la que el actor recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Durante ese evento, O’Hara pronunció un discurso en el que defendió el talento de Culkin y habló sobre lo complejo que fue para él enfrentar la fama desde tan joven.

Catherine O'Hara dio unas palabras en homenaje a Macaulay Culkin.
Catherine O'Hara dio unas palabras en homenaje a Macaulay Culkin. (Foto Frederic J. BROWN / AFP)

¿Qué le pasó a Catherine O’Hara?

De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, Catherine O’Hara sufrió una emergencia médica en su residencia de Los Ángeles durante la madrugada del viernes. Servicios de emergencia acudieron a su vivienda tras reportes de dificultades respiratorias y la actriz fue trasladada de inmediato a un hospital, donde fue ingresada en condición grave.

Horas más tarde, se confirmó su fallecimiento. Hasta el momento, no se ha revelado públicamente la causa oficial de muerte, y la familia ha pedido respeto y privacidad mientras atraviesa el duelo.

La partida de Catherine O’Hara deja un vacío profundo en la industria del entretenimiento y en quienes compartieron con ella dentro y fuera de la pantalla. El mensaje de Macaulay Culkin se suma a los múltiples homenajes que recuerdan su legado y la huella imborrable que dejó en el cine y la televisión.

