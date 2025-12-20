Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Prometida de Epa Colombia compartió desgarrador mensaje previo a Navidad: “pocos saben lo que hemos vivido”

Karol Samantha, prometida de Epa, compartió un mensaje previo a Navidad en el que reveló que han vivido momentos difíciles.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El doloroso mensaje que compartió la prometida de Epa Colombia previo a Navidad
El doloroso mensaje que compartió la prometida de Epa Colombia previo a Navidad. (Foto Canal RCN).

A pocos días de Navidad y con Epa Colombia privada de la libertad, su prometida Karol Samantha conmovió al compartir un mensaje lleno de dolor y fortaleza. En sus palabras dejó entrever que, lejos de las redes sociales, han atravesado momentos difíciles que muy pocos conocen.

¿Cuál fue el mensaje que compartió Karol Samantha, prometida de Epa Colombia, previo a Navidad?

Karol Samantha, prometida de Epa Colombia, sorprendió en las últimas horas al compartir un inesperado mensaje en el que no solo agradeció a las personas que han estado presentes a lo largo del último año, sino que también dejó ver que no ha sido nada fácil para ella y su hija, pues la privación de la libertad de la influenciadora trajo consigo grandes retos.

Prometida de Epa Colombia conmovió con inesperado mensaje en vísperas de Navidad
Prometida de Epa Colombia conmovió con inesperado mensaje en vísperas de Navidad. (Foto Canal RCN).

Y es que vale la pena destacar que, una vez Epa Colombia fue trasladada a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en donde permaneció varios meses antes de ser enviada a la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, lugar en el que actualmente paga su condena, Karol Samantha se ha hecho cargo de los negocios de la empresaria.

Por tal razón, mencionó que este año no había sido fácil para su familia, por lo que decidió agradecer a las personas que las han apoyado en este proceso por medio de un mensaje que compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

"Solo pocos saben lo que hemos vivido este año. Gracias a los que están y a los que no también. Que el próximo año sea lleno de bendiciones. Los queremos, familia Epa Colombia".

El mensaje generó múltiples reacciones en redes sociales, en donde seguidores y usuarios le enviaron palabras de apoyo y buenos deseos de cara a las festividades de fin de año.

¿Karol Samantha y su hija pasarán las festividades decembrinas sin Epa Colombia?

Vale la pena destacar que esta será la primera Navidad que Karol Samantha y su hija pasarán alejada de Epa Colombia, pues la influenciadora continúa pagando su condena por actos cometidos durante las protestas que transcurrieron en el 2019.

Se desconoce si Karol planea visitar a la influenciadora previo a Navidad, y si lo haría sola o acompañada de su hija.

