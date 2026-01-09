Presentadora y exreina de belleza reapareció en redes tras operación por su diagnóstico de cáncer

En las últimas semanas, una reconocida presentadora y exreina de belleza de Venezuela, ha acaparado la atención mediática mediante las diferentes plataformas tras confirmarse la noticia de que fue diagnosticada con cáncer de mam#.

Además, la presentadora reapareció recientemente en sus redes sociales revelando que recientemente fue intervenida a una intervención médica realizada por parte de especialistas, quienes le dieron importantes noticias.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Jhonny Rivera puso fin al misterio y mostró a Camilo Cifuentes: “yo afán sí tengo”, dijo

¿Quién es la famosa presentadora que se pronunció tras su reciente operación por diagnóstico de cáncer?

Recientemente, Osmariel Villalobos ha acaparado la atención mediática mediante las diferentes plataformas digitales acerca de su ser diagnosticada con cáncer de mam# en el que ha estado bajo el respectivo cuidado de especialistas médicos.

Esto dijo Osmariel Villalobos por su estado de salud. | AFP: Mireya Acierto

A raíz de esta situación, Osmariel acaparó la atención mediática al reaparecer en sus redes sociales confirmando que fue sometida a una intervención médica, expresando las siguientes palabras mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores:

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a un actor! Murió famosa celebridad a sus 24 años tras una grave enfermedad: así se anunció

“Ayer, en horas de la mañana, fui intervenida. Mast3ctomía unilateral “seno derecho” (ya luego doy detalles). Ayer también elegí soltar lo que ya cumplió su ciclo y no me pertenece. El cáncer no apareció de la nada. Fue una alerta temprana. Fue un límite amoroso. Un “hasta aquí” que mi cuerpo pidió antes de romperse”, agregó Osmariel en la descripción de la publicación.

¿Cuál es el estado de salud actual de la presentadora Osmariel Villalobos?

Cabe destacar que Osmariel Villalobos reveló hace varias semanas que fue diagnosticada de cáncer tras una confesión que realizó mediante una entrevista en el pódcast digital llamado ‘El pódcast de Rocío’ en el que hizo varias confesiones acerca de los sentimientos que tuvo encontrados tras su diagnóstico de cáncer, según expresó su oncóloga.

Luego de varias semanas en la que Osmariel ha estado bajo el respectivo cuidado de especialistas médicos, ha confesado que su estado de salud es mucho mejor tras la reciente extirpación que le hicieron en uno de sus s3n0s, detallando lo siguiente:

Artículos relacionados Talento internacional ¿Murió Bruce Willis? Mensaje de su esposa preocupa a sus fans en redes sociales

Osmariel Villalobos está curada de su estado de salud. | AFP: Mireya Acierto