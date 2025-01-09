Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Preocupación entre los fans: así luce hoy Anahí, ex integrante de RBD

La última foto de Anahí con su familia generó preocupación en redes, recordando su lucha pasada contra los trastornos alimenticios.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El aspecto físico de Anahí genera preocupación
El aspecto físico de Anahí llama la atención en redes / (Foto de AFP)

Anahí es una actriz mexicana de gran reconocimiento, no solo por su trayectoria musical sino por su participación en programas que marcaron la infancia de más de una generación, como “Rebelde”.

¿Cuál fue la fotografía que generó revuelo entre los seguidores de Anahí?

Y aunque su aparición en medios se relaciona más a su contenido digital y giras musicales, sigue siendo una persona de referencia muy activo entre sus seguidores. De hecho, en esta ocasión, estuvo en el centro de la conversación al compartir una fotografía en sus redes sociales que generó revuelo por su aspecto físico.

 

La publicación mostraba a la artista compartiendo un momento familiar con su hermana Marichelo, junto a otras amigas cercanas con quienes posaba con una mano en la cintura dejando ver la delgadez en sus brazos, rostro y cuello.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales tras la publicación de Anahí?

Algunos internautas reaccionaron con preocupación ante la fotografía, pues recordaron que Anahí había compartido en varias ocasiones un testimonio de su vida en el que pasó por diferentes trastornos alimenticios, especialmente en su etapa de adolescencia en los que llegó a pesar cerca de 35 kilos.

Anahí se realizó una rinoplastia en 2011 por salud y en 2022 retocó su nariz
Anahí se realizó una rinoplastia en 2011 por salud y en 2022 retocó su nariz, compartiéndolo en redes. Foto: Rodrigo Varela | Getty Images via AFP

Incluso, en algunos espacios de conversación la artista ha revelado que estuvo al borde de la muerte por tener tan bajo peso y desnutrición por este tipo de trastornos, fruto de la presión mediática y la exposición sobre cánones de belleza en el mundo del entretenimiento a tan temprana edad.

¿Cuál es la postura de Anahí frente a la situación de debate sobre su aspecto físico?

Desde entonces la actriz se ha convertido en una voz que representa la prevención de este tipo de trastornos en jóvenes alrededor del mundo, generando conciencia sobre la fragilidad con la que algunos adolescentes viven su día a día y los cambios en sus cuerpos.

¿Qué antecedentes existen sobre la salud de Anahí?
Anahí ha hablado abiertamente sobre su estado de salud / (Foto de AFP Rodrigo Varela)

Con esta publicación no solo se abrió debate sobre el aspecto físico de la cantante, sino también a recordar que el autocuidado es de vital importancia sin importar la profesión o el medio en el que las personas se desenvuelven.

En este caso, Anahí no ha dado respuesta a las reacciones de sus seguidores, pues a pesar de los comentarios, su expresión es de alegría y su carrera continúa centrada en las giras de “Rebelde” en diferentes países de América Latina y el mundo.

