Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se molestaron y respondieron a críticas: "nos da la gana"

El cantante Pipe Bueno y la influenciadora Luisa Fernanda W respondieron a una lluvia de críticas sobre su labor de padres de sus dos hijos Máximo y Domenic.

Artículos relacionados Viral Murió modelo e influencer a sus 19 años, esto se sabe

¿Por qué criticaron a Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?

Los famosos compartieron imágenes de su paso por Disney junto a sus pequeños, celebrando el cumpleaños de su hijo menor Domenic, donde los mostraron a los dos niños en un coche.

Tras dichas imágenes, muchos internautas los criticaron, asegurando que estaban muy grandes para tenerlos en un coche.

Debido a la cantidad de comentarios recurrentes sobre el mismo tema, los dos decidieron contestar al respecto.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz que participó en importantes producciones

¿Qué dijeron Pipe Bueno y Luisa Fernanda W tras críticas por su crianza con sus hijos?

El caleño compartió un video a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma millones de seguidores, y aprovechó para explicar por qué usan coche con ellos.

La paisa indicó que no deberían estar dando explicaciones, pero decidieron aconsejar a padres que vayan a ir a Disney con sus hijos, indicando que lo mejor es llevar un coche para que los niños descansen y ellos como adultos no se cansen de cargarlos, pues debido a los largos recorridos, los pequeños suelen agotarse de caminar.

Por su parte, Pipe Bueno se mostró molesto y dejó un contundente mensaje a los internautas.

"Los que hablan bobadas, guev***, la gente idi*ta, porque hay que serlo para escribir lo que escriben, y hay una razón más importante por la que usamos coche cuando tenemos un día largo y es que simplemente nos da la gana, cada quien con su cada cual. Ustedes dedíquense a criar a sus hijos como mejor les parezca y nosotros hacemos lo mismo", agregó.

Por ahora, los famosos se encuentran de plan en familia en un crucero de Disney para celebrar el cumpleaños de los niños, pues Máximo también está de cumpleaños, que llegaron a los 5 y 3 años respectivamente.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Emiro Navarro y más famosos reaccionaron al ingreso de Nicolás Arrieta a La casa de los famosos

Por medio de sus redes sociales han estado compartiendo algunos detalles de cómo han vivido esta experiencia en familia y lo felices que están de tener espacio para divertirse juntos.