Pipe Bueno reapareció en medio del duelo y dedicó emotivo mensaje a Yeison Jiménez: "será eterno"

En medio del duelo tras la muerte de Yeison Jiménez,recientemente el cantante Pipe Bueno conmovió al compartir un emotivo post en el que dedicó unas sentidas palabras al fallecido artista que perdió la vida en un accidente aéreo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Sale a la luz entrevista en la que mujer le hizo grave advertencia a Yeison Jiménez: "va a tener un accidente"

¿Qué dijo Pipe Bueno en medio del duelo por la muerte de Yeison Jiménez?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el cantante ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, reapareció una vez más para expresar lo que siente en medio de la pérdida de una de las voces más importantes del género y lo que esto ha significado para la música.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

"Hay algo que tengo claro; hoy somos una sola voz, somos un género que decidió la unión y la fuerza para ser escuchados hasta el cielo", escribió Bueno en la descripción del post que rápidamente alcanzó miles de corazones por parte de los internautas.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan extraña psicofonía durante entrevista al productor de Yeison Jiménez

Así mismo, Pipe, quien ha sido uno de los intérpretes que más se ha mostrado afectado con la muerte de Jiménez, reiteró el deseo no solo de él, sino de todos los artistas de música popular en Colombia, por mantener ese legado con el corazón que, según lo manifestó, será eterno.

Esto dijo Pipe Bueno en medio del duelo por la muerte de Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

¿Cuándo fue lanzada 'Aventurero en el Cielo', la canción compuesta en honor a Yeison Jiménez?

'Aventurero en el Cielo', que inicialmente fue una idea propuesta por Pipe y el también cantante Ciro Quiñonez, se estrenó durante el homenaje en el Movistar Arena de Bogotá, donde colegas y amigos le dieron el último adiós el pasado14 de enero.

Cabe señalar que en la reciente publicación de Bueno, aparecen en su totalidad las figuras que unieron su voz para homenajear a Yeison, pues en las imágenes quedaron registrados cantantes como Jessi Uribe, Paola Jara, Ciro Quiñonez, Jhonny Rivera, Luis Alfonso, Arelys Henao y Alzate, quienes se encontraban en ese momento haciendo el rodaje del video oficial de la canción.

La sentida dedicatoria de Pipe Bueno a Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

Por su puesto, seguidores de Pipe Bueno y en general, fanáticos del género popular, enviaron amorosos mensajes en los que dejaron ver lo que también para ellos representa ser testigos de este momento tan grande, pese al fallecimiento de Jiménez.

"A cantar hasta el cielo", "Dios les dejó es legado Dios los acompañe", "¿Cuándo se me va a ir esta tusa?", "Te quiero mucho Pipe a llevar nuestro género muy alto", escribieron los internautas.

Por ahora, fans del cantante que ya partió de este plano terrenal, siguen despidiéndolo y homenajeándolo desde distintos lugares, en las últimas horas, en su natal Manzanares, municipio que lo vio crecer un día.