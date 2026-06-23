Pipe Bueno le enseña a bailar a sus hijos al estilo de Michael Jackson | VIDEO

El reconocido cantante de música popular, Pipe Bueno, volvió a ser tendencia en redes sociales, tras mostrar la sorprendente manera en la que puede realizar el icónico paso de Michael Jackson y cómo les enseña a sus hijos a poder hacerlo.

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¿Cuántos hijos tiene Pipe Bueno?

La vida amorosa de Pipe Bueno ha sido mayormente pública, ya que es reconocido y famoso en Colombia desde que tiene, aproximadamente, 16 años.

La primera relación amorosa que mostró abiertamente en redes sociales fue con la modelo y presentadora, Jessica Cediel. El noviazgo duró aproximadamente 6 años, entre el 2011 y el 2017.

Tras su durruptura, dos años después, en el año 2019, Pipe oficializó su relación con la creadora de contenido, Luisa Fernanda W, quien es su pareja actual y la mamá de sus hijos.

Luisa Fernanda W es la actual pareja de Pipe Bueno (Foto de Canal RCN)

La pareja ha compartido abiertamente detalles de su relación, la cual inició rodeada de polémica, ya que ocurrió poco tiempo después del fallecimiento de Fabio Legarda, expareja de Luisa.

Los comentarios negativos sobre la pareja no han sido suficientes para poner fin a su relación; al contrario, los ha fortalecido más, llegando a constituirse como una familia. Actualmente, Pipe y Luisa tienen 2 hijos: Máximo, el mayor, que tiene 6 años y Domenic, el menor, que tiene tan solo 4 años.

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¿Cuál es el video en el que Pipe Bueno les enseña a sus hijos un paso de Michael Jackson?

Recientemente, a través de sus historias de Instagram, Luisa Fernanda W compartió un video en el que Pipe Bueno les está enseñando a sus hijos Máximo y Domenic uno de los pasos más icónicos en la historia.

Se trataba "Moonwalk", el movimiento en el que Michael Jackson parecía caminar hacia adelante, pero en realidad se deslizaba hacia atrás, dando una ilusión óptica muy fluida y casi “imposible”. Este paso se volvió el sello personal del “Rey del Pop”, especialmente desde su presentación de “Billie Jean” en 1983.

"Moonwalk" es el paso más icónico de Michael Jackson (Foto de AFP/FRANCIS Sylvain)

En el video, los menores se mostraban muy interesados en aprender el paso que su papá les estaba enseñando, demostrando la relación cercana que tienen como familia.

La publicación generó miles de comentarios y reacciones entre los internautas, quienes afirmaban que los niños eran “adorables”.