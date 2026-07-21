Periodista reveló la verdadera razón del inusual comportamiento de la Selección Argentina en la final

Tras la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeona del mundo al vencer a Argentina, un video grabado minutos antes del partido comenzó a viralizarse en redes sociales.

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Las imágenes mostraban a varios futbolistas de la albiceleste con un semblante serio y visiblemente conmovidos, lo que desató todo tipo de teorías entre los aficionados.

La grabación generó cientos de comentarios, pues muchos usuarios aseguraban que la actitud de los jugadores era inusual e incluso llegaron a especular con la posibilidad de que hubiera ocurrido algo dentro del camerino antes del encuentro.

Ante la ola de rumores, una reconocida periodista argentina decidió explicar qué había sucedido realmente.

La inesperada explicación de una periodista argentina al extraño comportamiento de la Selección Argentina (Foto JUAN MABROMATA / AFP)

¿Qué muestra el video de los jugadores argentinos antes de la final?

En las imágenes se observa a los jugadores de la Selección Argentina preparándose para salir al campo de juego, mientras Lionel Messi reúne al grupo para dar unas últimas palabras antes del inicio de la final.

Durante la charla, el capitán les pide a sus compañeros que permanezcan tranquilos, que dejen atrás cualquier preocupación y que salgan a jugar.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue la expresión de varios futbolistas. Algunos señalaron que Enzo Fernández, quien posteriormente fue expulsado durante el encuentro, parecía estar llorando, mientras que otros aseguraron que varios integrantes del plantel lucían cabizbajos y con un estado de ánimo diferente al habitual.

Las imágenes provocaron una ola de teorías en redes sociales, donde algunos aficionados llegaron a especular sobre supuestas situaciones ocurridas antes del partido que habrían influido en el rendimiento del equipo.

Periodista argentina rompió el silencio sobre el extraño video de la Selección Argentina antes de la final (Foto PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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¿Qué dijo Yanina Latorre sobre la actitud de los jugadores argentinos?

Ante la cantidad de mensajes y teorías que comenzaron a circular, muchos usuarios etiquetaron a Yanina Latorre, reconocida periodista argentina de espectáculos, quien suele revelar información relacionada con figuras públicas y futbolistas.

A través de sus redes sociales, la comunicadora decidió aclarar lo ocurrido y aseguró que no existía ningún misterio detrás de las imágenes.

Según explicó, esa información ya la había comentado previamente en un programa de radio y afirmó que no ocurrió ningún hecho extraño dentro del camerino antes de la final.

De acuerdo con Latorre, el ambiente que se observa en el video corresponde al momento en que Lionel Messi les estaba dando un discurso de despedida a sus compañeros, razón por la cual varios jugadores aparecían visiblemente emocionados y conmovidos antes de salir a disputar el que sería uno de los partidos más importantes del Mundial 2026.