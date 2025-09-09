Participante de Miss Universe Colombia, el reality rompió el silencio sobre Miss Amazonas

El nombre de Rebeca Castillo participante que representaba al departamento de Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality ha sido tendencia desde su renuncia al programa.

¿Qué dijo Ángela Arcila, Miss Risaralda sobre Rebeca Castillo, Miss Amazonas?

La renuncia de Rebeca Castillo se dio en el cuarto capítulo de Miss Universe Colombia, el reality, en donde dejó a Claudia Bahamón sorprendida, los jurados y sus compañeras.

Sin embargo, algunas de sus compañeras se mostraron tranquilas con su renuncia al asegurar que sentían que no estaba teniendo una buena experiencia con ella en la competencia, unos comentarios que generaron revuelo en redes.

Ante este revuelo que se generó, la candidata de Risaralda, Ángela Arcila decidió responder a través de sus redes sociales desde su experiencia qué había pasado con Rebeca en Miss Universe Colombia, el reality.

En varias ocasiones hubo cierto comentarios que incomodaron bastante.

Ángela aseguró que varias de sus compañeras habían tenido mala experiencia con Miss Amazonas y puso el ejemplo de una de sus compañeras.

Caquetá estaba llorando y todos pensaron porque se sentía mal por estar sin maquillaje, pero no, fue porque ella estaba hablando sobre su familia y lloró y recibió comentarios fuertes de Amazonas como por ejemplo que se 'quería hacer la víctima'.

Miss Risaralda reveló cómo fue la relación Miss Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality

Ángela Arcila, representante de Risaralda reveló en su dinámica de preguntas que ella creía que en términos generales había sido una situación compleja para Miss Amazonas y para algunas de sus compañeras.

Es una situación compleja y considero que fue lo mejor para que esté más tranquila y se prepare más.

No obstante, resaltó la decisión de Rebeca de renunciar al reality para prepararse mejor y buscar en unos años volver a representar a su departamento.

Además, dejó claro que desde su parte y la de sus compañeras siempre hubo la mejor intención por ayudar a Miss Amazonas en la competencia.

Han atacado a mis compañeras, pero la realidad es que siempre fuimos muy lindas y quisimos ayudarla. Hubo compañerismo.

¿Qué dijo Rebeca Castillo, Miss Amazonas, tras renunciar a Miss Universe Colombia, el reality?

Rebeca Castillo al anunciar su renuncia en Miss Universe Colombia, el reality fue sincera al asegurar que sabía lo que conllevaba participar en un certamen de belleza.

Soy consciente de que los reinados de belleza requieren mucho esfuerzo y dedicación. Por eso decidí dar un paso al costado para poder prepararme mejor, física y mentalmente.

Ante esto, la influenciadora aseguró que, buscaría regresar a futuro con mejor preparación y fuerza a un concurso de belleza y reality.