Paola Jara sorprendió al mostrar su figura tras un mes de haber dado a luz

La reconocida cantante Paola Jara dejó a más de uno sin palabras al reaparecer en redes sociales y mostrar cómo luce su figura tan solo un mes después de haber dado a luz. La talentosa mujer confirmó que había retomado sus rutinas de ejercicio tras confirmar su regreso a las tarimas.

¿Cómo luce Paola Jara tras un mes de haber dado a luz?

El pasado 19 de noviembre Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron por medio de sus redes sociales el nacimiento de su pequeña hija Emilia. La pareja de artistas se mostró emocionado con la llegada de su primera hija y desde entonces han mantenido en completo anonimato su identidad.

Paola Jara y Jessi Uribe apuestan por el fitness en 2026. Foto AFP/Frazer Harrison

Ahora bien, la reconocida cantante anunció hace pocos días el regreso a las tarimas para inicios de este 2026, por lo que decidió retomar sus rutinas de ejercicio para recuperar su figura, justo un mes después de haber recibido en brazos a su hija.

De esta manera, con un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Paola Jara enseñó cómo luce su figura en la actualidad al vestir un conjunto deportivo que lo enseñaba a la perfección. Así mismo enseñó uno de los ejercicios que estaba realizando para tonificar sus gl*teos y fortalecer sus piernas.

Junto a su aventura por retomar las actividades de su vida cotidiana, Paola Jara continúa compartiendo con sus seguidores algunos detalles de esta nueva etapa, mientras se prepara física y emocionalmente para su regreso a las tarimas en los próximos meses.

¿Cuándo regresará Paola Jara a las tarimas?

El pasado sábado 3 de enero, Paola Jara anunció en esta misma red social la fecha exacta de su regreso a los escenarios, así como las presentaciones programadas posteriormente.

Su primera presentación será el 1 de febrero en Estados Unidos, seguida de conciertos en Ecuador, Colombia, España, Francia y Chile.

“No saben la alegría que me da anunciar esto: 2026 serás bendecido, demasiado bendecido, ¿Dónde nos veremos?”, comentó en aquella ocasión.