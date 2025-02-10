Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara se despide de los escenarios: ¿Nació su hija con Jessi Uribe?

Integrante del equipo de Paola Jara reveló que la cantante de música popular pronto se retiraría de los escenarios.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe?
El adiós temporal de Paola Jara coincide con la llegada de su bebé junto a Jessi Uribe. (Foto AFP: Gladys Vega).

Desde que anunciaron que serían padres, los fanáticos de Paola Jara y Jessi Uribe han estado al pendiente de cualquier noticia frente al nacimiento del pequeño Emi. Recientemente un miembro del equipo de la cantante de música popular reveló que la última presentación en vivo de esta sería próximamente.

¿Paola Jara se despide de los escenarios de manera definitiva?

En una publicación reposteada por parte de la cantante Paola Jara en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, se pudo evidenciar que su último concierto en vivo se llevaría a cabo el próximo 4 de octubre del 2025 en compañía de Jessi Uribe en Chile. Esto, debido a que el nacimiento de su pequeña hija estaría pronto a ocurrir.

Salió a la luz el nombre de la bebé de Paola Jara y Jessi Uribe.
¿Cómo se llamará la bebé de Jessi Uribe y Paola Jara? | Foto: Buen Día, Colombia

Según comentó Camila Ávila, miembro del equipo de Paola Jara, sentía mucha nostalgia al saber que se acercaba el último concierto de la artista de este 2025 debido a la llegada de Emilia.

"Realmente son muchos sentimientos encontrados. Da nostalgia un poco, pero a la vez mucha felicidad saber que pronto conoceremos a Emi. Ha sido hermoso todo el proceso que hemos vivido y le agradezco a Pao permitirme vivirlo tan cerquita. Qué lindo es ver cumplir los sueños de personas a las que uno quiere tanto”

Aunque este retiro no será definitivo, aún no se conoce la fecha en la que Jara retomará los escenarios, pues la artista priorizará los primeros meses de vida de su hija, fruto de su matrimonio con Jessi Uribe.

¿Cuándo nacerá el primer hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Aunque la pareja de cantantes no ha revelado la fecha exacta del nacimiento de su primer hija, los preparativos de la pañalera, los detalles de la habitación del bebé y el anuncio del último concierto de Paola Jara en 2025 hacen pensar que la pequeña Emilia llegará al mundo en las próximas semanas de octubre o a inicios de noviembre.

Lo cierto es que la expectativa entre sus seguidores crece, quienes esperan con emoción la noticia del nacimiento de Emilia.

