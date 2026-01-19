Paola Jara reaccionó a falsos señalamientos a Jessi Uribe por la muerte de Yeison Jiménez: esto dijo

En los últimos días, el mundo de la música popular colombiana se ha vestido de luto tras confirmarse el fallecimiento de Yeison Jiménez, quien perdió la vida tras un accidente que tuvo la avioneta en la que se dirigía el pasado 10 de enero en Paipa, Boyacá.

Además, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de allegados, seguidores y artistas que hacen parte del entretenimiento tras confirmarse el fallecimiento de uno de los máximos exponentes del género popular.

Recientemente, se compartió una nueva polémica en las redes sociales acerca de un escándalo mediático en el que se compartió una información falsa en la que vinculan a Jessi Uribe. Por esta razón, el cantante se pronunció en redes sociales acerca de este hecho.

¿Cuál fue la razón por la que vinculan a Jessi Uribe tras el fallecimiento de Yeison Jiménez?

Cabe destacar que el desafortunado fallecimiento de Yeison Jiménez ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas mediante las diferentes plataformas digitales, en el que videntes e internautas han compartido sus posturas al respecto.

¿Cuál fue la falsa información que se circuló sobre Jessi Uribe? | Foto: Canal RCN

Por su parte, uno de los artistas con los que Yeison Jiménez adquirió un vínculo especial a lo largo de su amplia trayectoria profesional fue con Jessi Uribe, con quien lanzó la canción llamada: ‘Me tiré al alcohol’.

El pasado 14 de enero, se llevó a cabo un homenaje especial a Yeison Jiménez en el Movistar Arena en la ciudad de Bogotá, al que varias celebridades como Jessi Uribe, Paola Jara, Pipe Bueno, Arely Henao y varios allegados asistieron.

De este modo, se ha compartido una falsa información en las redes sociales acerca de un falso hecho que supuestamente había cometido Jessi Uribe con Yeison Jiménez a causa de su muerte. Sin embargo, el equipo de trabajo del cantante desmintió todo tipo de rumores circulados en plataformas tras la falsa información que se compartió mediante la IA, tomando las respectivas acciones legales.

¿Qué dijo Paola Jara tras las acusaciones que le han hecho a Jessi Uribe?

¿Qué dijo Paola Jara sobre los falsos señalamientos a Jessi Uribe? | Foto: Canal RCN

Desde que Jessi Uribe compartió el comunicado oficial por parte de su equipo de trabajo, desmintiendo todo tipo de rumores en redes sociales, su actual pareja y cantante, Paola Jara, compartió su opinión al respecto, expresando las siguientes palabras, solicitando respeto por las falsas noticias circuladas en redes sociales:

