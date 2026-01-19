Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paola Jara reaccionó a falsos señalamientos a Jessi Uribe por la muerte de Yeison Jiménez: esto dijo

Paola Jara se pronunció en sus redes tras los falsos señalamientos que le han hecho a Jessi Uribe sobre muerte de Yeison Jiménez.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Paola Jara reaccionó a falsos señalamientos sobre Jessi Uribe y Yeison Jiménez: ¿qué ocurrió?
¿Qué dijo Paola Jara tras los falsos señalamientos sobre Jessi Uribe? | AFP: Frazer Harrison

En los últimos días, el mundo de la música popular colombiana se ha vestido de luto tras confirmarse el fallecimiento de Yeison Jiménez, quien perdió la vida tras un accidente que tuvo la avioneta en la que se dirigía el pasado 10 de enero en Paipa, Boyacá.

Además, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de allegados, seguidores y artistas que hacen parte del entretenimiento tras confirmarse el fallecimiento de uno de los máximos exponentes del género popular.

Recientemente, se compartió una nueva polémica en las redes sociales acerca de un escándalo mediático en el que se compartió una información falsa en la que vinculan a Jessi Uribe. Por esta razón, el cantante se pronunció en redes sociales acerca de este hecho.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la razón por la que vinculan a Jessi Uribe tras el fallecimiento de Yeison Jiménez?

Cabe destacar que el desafortunado fallecimiento de Yeison Jiménez ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas mediante las diferentes plataformas digitales, en el que videntes e internautas han compartido sus posturas al respecto.

Paola Jara reaccionó a falsos señalamientos sobre Jessi Uribe y Yeison Jiménez: ¿qué ocurrió?
¿Cuál fue la falsa información que se circuló sobre Jessi Uribe? | Foto: Canal RCN

Por su parte, uno de los artistas con los que Yeison Jiménez adquirió un vínculo especial a lo largo de su amplia trayectoria profesional fue con Jessi Uribe, con quien lanzó la canción llamada: ‘Me tiré al alcohol’.

Artículos relacionados

El pasado 14 de enero, se llevó a cabo un homenaje especial a Yeison Jiménez en el Movistar Arena en la ciudad de Bogotá, al que varias celebridades como Jessi Uribe, Paola Jara, Pipe Bueno, Arely Henao y varios allegados asistieron.

De este modo, se ha compartido una falsa información en las redes sociales acerca de un falso hecho que supuestamente había cometido Jessi Uribe con Yeison Jiménez a causa de su muerte. Sin embargo, el equipo de trabajo del cantante desmintió todo tipo de rumores circulados en plataformas tras la falsa información que se compartió mediante la IA, tomando las respectivas acciones legales.

¿Qué dijo Paola Jara tras las acusaciones que le han hecho a Jessi Uribe?

Paola Jara reaccionó a falsos señalamientos sobre Jessi Uribe y Yeison Jiménez: ¿qué ocurrió?
¿Qué dijo Paola Jara sobre los falsos señalamientos a Jessi Uribe? | Foto: Canal RCN

Desde que Jessi Uribe compartió el comunicado oficial por parte de su equipo de trabajo, desmintiendo todo tipo de rumores en redes sociales, su actual pareja y cantante, Paola Jara, compartió su opinión al respecto, expresando las siguientes palabras, solicitando respeto por las falsas noticias circuladas en redes sociales:

Artículos relacionados

“Esto es una falta de respeto muy grande. Totalmente inaceptable”, agregó Paola.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El ‘Vinicius colombiano’ podría estar más cerca de su gran debut de lo que muchos imaginan. Influencers

El ‘Vinicius colombiano’ estaría cerca de debutar en el fútbol profesional

Ricardo Rincón, conocido como el ‘Vinicius colombiano’, reveló que está realizando pruebas para cumplir su sueño de llegar al fútbol profesional.

Luisa Cortina lanzó más críticas contra Mariana Zapata. Mariana Zapata

Luisa Cortina ratificó sus críticas contra Mariana Zapata: “Es una doble cara”

Luisa Cortina contó sus razones para dejar nominada a Mariana Zapata y también lanzó pullas contra Sara Uribe y Sofía Jaramillo.

Filtran fotos del pasado de Karina García junto a Yuli Ruiz Karina García

Salen a la luz fotos del pasado de Karina García junto a Yuli Ruiz de La casa de los famosos

En redes sociales circulan fotos de Karina García junto a Yuli Ruiz, antes de que las mujeres se sometieran a cambios estéticos.

Lo más superlike

Yuli Ruiz habla en La casa de los famosos sobre su expareja La casa de los famosos

Yuli Ruiz conmueve en La casa de los famosos al hablar de la muerte de su exesposo: “súper hombre”

Yuli Ruiz habló del fallecimiento de su exesposo y de cómo esa relación marcó su vida y sus sueños.

Blessd

Blessd reveló que será papá; lo confirmó con emotiva foto

¡Luto en la moda! Falleció uno de los máximos referentes en las últimas horas: así se confirmó Talento internacional

¡Luto en la moda! Falleció uno de sus máximos referentes en las últimas horas: así se confirmó

Ángela Aguilar causó sensación con su apariencia física. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar causa sensación con su renovado look y espectacular figura: así reaccionó Nodal

La endometriosis afecta a millones de mujeres y muchas no lo saben. Presta atención a las señales. Salud

¿Cómo reconocer cuando el dolor menstrual deja de ser normal? esto dicen los expertos