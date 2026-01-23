Paola Jara mostró a Emilia en su primer viaje juntas: ¿ya la presentó?

La cantante de música popular, Paola Jara, reveló el primer gran momento que vivió junto a su hija, Emilia, quien nació el pasado 19 de noviembre, pues con dos meses de nacida, ya viajó junto a su madre.

Desde que se convirtió en madre primeriza, la artista ha compartido varios detalles de esta nueva etapa en su vida, como, por ejemplo, su rutina para hacer ejercicio y al tiempo estando pendiente de la niña y así mismo, cómo ha sido para Jessi Uribe viajar y no estar con ellas.

Por esto mismo, Paola no dudó en presumir fotos de cómo vivió este primer viaje junto a la pequeña y dejó ver detalles inéditos.

¿Cuál fue el primer vuelo de Paola Jara y su hija?

En la tarde de este viernes 23 de enero, Paola Jara reveló a través de su cuenta oficial de Instagram, varias imágenes y un video de ella junto a Emilia, quienes por primera vez volaron juntas, en este momento están en Bogotá.

Paola Jara mostró cómo fue su primer viaje con Emilia. (Foto: Buen día, Colombia)

En la publicación de la cantante, dejó ver cuál fue su outfit y también el de Emilia, quien hasta ahora está en territorio capitalino y en el clip, Jara presume lo feliz que está de pasear en su cochecito a la niña.

¿Paola Jara dejó ver a Emilia en su publicación?

Aunque mostró más detalles de su pequeña hija, Paola Jara no reveló el rostro de Emilia y como en las demás fotos que ha publicado con la niña, solo enseñó sus manitas y parte de su carita en donde se alcanza a ver un chupo.

Así mismo, se alcanza a ver que Emilia tenía unos audífonos para que sus oídos toleren el ruido del avión.

Paola Jara revela fotos de su hija. (Foto: Freepik)

En la descripción del carrusel publicado por la artista, reveló que Emilia la acompañará a ella y a Jessi Uribe en su gira por Europa, la cual inicia en mayo.

¿Paola Jara ya está decidida en mostrar el rostro de Emilia?

Dentro de pocos meses inicia la gira de Paola Jara y Jessi Uribe, quienes ya tomaron la decisión de viajar con la niña y esto los llevaría a cuidar más de la pequeña, ya que otros van a querer ver cómo es.

Pues Paola Jara ya había dicho que no le parecía mostrar la carita de Emilia, ya que sabía que eso la podía exponer, por eso, es que no la ha mostrado en redes sociales, por lo menos, hasta que ella crea que eso sea lo correcto.