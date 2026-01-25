Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara fue confrontada por Juanse Quintero sobre posible cercanía de Jessi Uribe con otra mujer

El actor y esposo de Johanna Fadul no desaprovechó la oportunidad para interrogar a Paola Jara tras su presentación en La casa de los famosos.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Paola Jara fue confrontada por Juanse Quintero sobre posible cercanía de Jessi Uribe con otra mujer/ Archivo RCN y AFP: Frazer Harrison

La artista de música popular, Paola Jara, sigue siendo una de las mujeres más queridas y sonadas de la farándula colombiana por su talento musical, relación con el también cantante Jessi Uribe y su nueva faceta como mamá, en la cual se estrenó oficialmente hace tres meses.

Ese mismo trimestre corresponde al tiempo que la intérprete de 'Mala Mujer' estuvo fuera de los escenarios. Sin embargo, su regreso se dio en la más reciente gala de La casa de los famosos Colombia donde aseguró estar muy emocionada y hasta nerviosa por volver a cantar en vivo después de su pausa artística.

El actor y esposo de Johanna Fadul no desaprovechó la oportunidad para interrogar a Paola Jara tras su presentación en La casa de los famosos/ Archivo RCN

En medio de su visita a la casa más famosa de Colombia, Paola fue invitada especial en el programa '¿Qué hay pa' dañar?', donde coincidió no solo con los panelista, sino también con el actor Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul quien actualmente participa en el reality de convivencia.

En medio del reencuentro, el actor y cantante confrontó en vivo a Jara sobre una posible situación que podía vivir Jessi Uribe con otra mujer si estuviera en La casa de los famosos Colombia. Lo anterior, para confirmar cómo reaccionaría la cantante ante el escenario que actualmente sí vive él al evidenciar que su pareja ahora es amiga de quien fue su enemigo antes del programa (Valentino Lázaro).

"¿Tú qué harías donde Jessi hubiera quedado en el cuarto del líder y la que fuera su enemiga durmiera en ropa interior y le pusiera la pierna encima?", preguntó Juanse, a lo que Paola no tuvo reparo en responder entre risas que lo mismo que él, ya que estaba enterada de su historia.

Paola Jara reveló si aceptaría participar en La casa de los famosos Colombia

En medio de la entrevista, Roberto Vásquez le preguntó directamente a la cantante si en el escenario donde no hubiera sido mamá ella hubiese aceptado el reto de estar en La casa de los famosos Colombia.

Ante esto, confesó que no, que admiraba mucho el formato y a quienes se atrevían a vivirlo, pero que ella no se sentiría cómoda con la presión de estar vigilada las 24 horas del día y que conozcan todas las facetas que para ella hacen parte de su privacidad.

