Paola Jara conmueve al revelar nuevos detalles del físico de Emilia e hizo emotiva confesión

Paola Jara y Jessi Uribe no han parado de acaparar múltiples portadas en las últimas semanas tras el nacimiento de su hija Emilia y en las últimas horas la antioqueña sorprendió a sus fans con nuevos detalles de su bebé.

¿Qué detalles del físico de Emilia reveló Paola Jara?

Paola Jara ha estado compartiendo de a poco detalles de lo que ha sido su etapa como mamá primeriza y todos los retos que ha tenido que afrontar.

Asimismo, la cantante de 'Mala mujer' ha ido revelando detalles del físico de Emilia, algo que tiene con altas expectativas a sus seguidores.

Precisamente, Paola compartió un nuevo detalle del físico de la bebé recientemente a través de sus historias de Instagram.

La artista dejó ver una de las manitos de Emilia previo a acostarse a dormir, dejando ver su encanto por ella: "Feliz noche (emoji enamorada)".

Paola Jara compartió tierna foto de Emilia. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Qué reveló Paola Jara de lo que viene viviendo tras el nacimiento de Emilia?

Esta nueva foto que compartió Paola Jara de su hija ha conmovido a muchos de sus seguidores, quienes con cada detalle que revela la cantante y Jessi Uribe quedan más encantados.

La cantante antioqueña tras compartir esta emotiva foto de Emilia sorprendió a sus seguidores con unas profundas palabras a través de una oración.

Amado Dios, gracias por llegar a mi alma y regalarme la oportunidad de un nuevo comienzo. Hoy dejo en tus manos mis pensamientos, mis pasos y todo lo que está por venir.

La artista aseguró que en este momento que está viviendo tantas experiencias nuevas ha encontrado en su fe su mayor guía y refugio para encontrar claridad y serenidad.

Paola aseguró que aunque no ha tenido días fáciles, el amor de su hija, pareja y seres queridos la han impulsado y recargado de energía.

¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe decidieron no mostrar el rostro de Emilia?

Paola Jara Y Jessi Uribe tienen a sus seguidores con altas expectativas por conocer el rostro de su hija Emilia.

La pareja de artistas reveló meses atrás que no mostrarían el rostro de la bebé por decisión principalmente de Jessi, quien había tenido malas experiencias con sus otros cuatro hijos.

Paola y Jessi aseguraron que por su tranquilidad y por evitar comentarios fuera de lugar sobre su hija mantendrían en privado el rostro de la menor, no obstante, de a poco han ido revelando nuevos detalles de su físico.