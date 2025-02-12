Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paola Jara conmueve al revelar nuevos detalles del físico de Emilia e hizo emotiva confesión

Paola Jara sorprende al compartir detalle del físico de su hija Emilia y dejar sinceras palabras sobre lo que está viviendo.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Paola Jara compartió foto de Emilia
Paola Jara compartió emotiva publicación de Emila. (Fotos Canal RCN)

Paola Jara y Jessi Uribe no han parado de acaparar múltiples portadas en las últimas semanas tras el nacimiento de su hija Emilia y en las últimas horas la antioqueña sorprendió a sus fans con nuevos detalles de su bebé.

Artículos relacionados

¿Qué detalles del físico de Emilia reveló Paola Jara?

Paola Jara ha estado compartiendo de a poco detalles de lo que ha sido su etapa como mamá primeriza y todos los retos que ha tenido que afrontar.

Asimismo, la cantante de 'Mala mujer' ha ido revelando detalles del físico de Emilia, algo que tiene con altas expectativas a sus seguidores.

Precisamente, Paola compartió un nuevo detalle del físico de la bebé recientemente a través de sus historias de Instagram.

La artista dejó ver una de las manitos de Emilia previo a acostarse a dormir, dejando ver su encanto por ella: "Feliz noche (emoji enamorada)".

Paola Jara enternece con foto de Emilia
Paola Jara compartió tierna foto de Emilia. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Artículos relacionados

¿Qué reveló Paola Jara de lo que viene viviendo tras el nacimiento de Emilia?

Esta nueva foto que compartió Paola Jara de su hija ha conmovido a muchos de sus seguidores, quienes con cada detalle que revela la cantante y Jessi Uribe quedan más encantados.

La cantante antioqueña tras compartir esta emotiva foto de Emilia sorprendió a sus seguidores con unas profundas palabras a través de una oración.

Amado Dios, gracias por llegar a mi alma y regalarme la oportunidad de un nuevo comienzo. Hoy dejo en tus manos mis pensamientos, mis pasos y todo lo que está por venir.

La artista aseguró que en este momento que está viviendo tantas experiencias nuevas ha encontrado en su fe su mayor guía y refugio para encontrar claridad y serenidad.

Paola aseguró que aunque no ha tenido días fáciles, el amor de su hija, pareja y seres queridos la han impulsado y recargado de energía.

Artículos relacionados

¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe decidieron no mostrar el rostro de Emilia?

Paola Jara Y Jessi Uribe tienen a sus seguidores con altas expectativas por conocer el rostro de su hija Emilia.

La pareja de artistas reveló meses atrás que no mostrarían el rostro de la bebé por decisión principalmente de Jessi, quien había tenido malas experiencias con sus otros cuatro hijos.

Paola y Jessi aseguraron que por su tranquilidad y por evitar comentarios fuera de lugar sobre su hija mantendrían en privado el rostro de la menor, no obstante, de a poco han ido revelando nuevos detalles de su físico.

Paola Jara en entrevista en Buen día Colombia.
Paola Jara conmueve con foto de su bebé. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Macarena, hija de Tatán Mejia y Maleja Restrepo rapeando en el carro un audio viral Tatán Mejía

Macarena, hija menor de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, sorprende al recrear audio viral de rap

Macarena, hija menor de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, conmovió a sus fans tras recrear audio viral rapeando.

Lo que dijo Giovanny Ayala después del rescate de su hijo dejó a muchos en shock Giovanny Ayala

Giovanny Ayala rompió el silencio tras rescate de su hijo Miguel Ayala

Giovanny Ayala conmovió a sus seguidores al romper el silencio tras la liberación de su hijo Miguel Ayala.

Sale a la luz fotografía compartida por la hermana del mánager de Miguel Ayala: así luce Talento nacional

Sale a la luz fotografía compartida por la hermana del mánager de Miguel Ayala: así luce

Sale a la luz fotografía del mánager de Miguel Ayala por su liberación tras curiosa publicación que hizo su hermana en redes.

Lo más superlike

Ryan Castro se molesta con un fan. Ryan Castro

Ryan Castro se molestó y regañó a un fan en medio del espectáculo de J Balvin en Medellín, esto pasó

Ryan Castro protagonizó un momento de tensión al regañar a un fan en el concierto de J Balvin en Medellín.

Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef: salió a la luz inesperado audio que Claudia Bahamón le tenía guardado a Violeta Bergonzi

Encontraron a hijo de Giovanny Ayala Giovanny Ayala

Salen a la luz fotos de cómo encontraron en el monte al hijo de Giovanny Ayala y su mánager

Sara Corrales sobre su embarazo Sara Corrales

Sara Corrales reveló los alimentos infaltables en su embarazo; estos son sus beneficios

Talento internacional

Murió Fernando Meza, cofundador de Huevocartoon: así lo despidieron los fans en redes sociales