Ornella Sierra vivió una noche de terror en Bogotá: todo quedó registrado en video

La creadora de contenido digital y exparticipante de La casa de los famosos Colombia Ornella Sierra vivió una noche de terror en Bogotá la noche del pasado sábado y todo quedó registrado en video.

¿Qué le pasó a Ornella Sierra en Bogotá?

Ornella Sierra sorprendió a sus cientos de seguidores en las últimas horas al compartir, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, una serie de videos en los que registró la noche de terror que pasó en la capital colombiana.

Así fue la noche de terror que Ornella Sierra no olvidará en Bogotá. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido asistió a uno de los eventos más tenebrosos que se realizan a lo largo del mes de octubre en uno de los parques de atracciones más importantes de Bogotá, en donde zombies, monstruos y distintas criaturas malévolas se reúnen en un mismo lugar para aterrorizar a los capitalinos.

Según se puede observar en los audiovisuales, Sierra aprovechó el momento no solo para disfrutar de las atracciones mecánicas del lugar, sino que además mostró momentos en los que estas ‘criaturas’ la acecharon a lo largo de la noche.

“Oigan, yo soy la persona más fácil de asustar. O sea, yo para qué inventé”, comentó entre risas.

A pesar de los sustos que se llevó durante el recorrido, Ornella Sierra se mostró divertida con la experiencia.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la noche de terror de Ornella Sierra?

Como era de esperarse, los videos compartidos por Ornella Sierra durante su noche de terror en Bogotá no pasaron desapercibidos entre sus seguidores. En redes sociales, varios internautas reaccionaron a las historias de la creadora de contenido, algunos destacando su sentido del humor ante los sustos que vivió.

Ornella Sierra sorprendió con videos de la noche de miedo que vivió en Bogotá. (Foto Canal RCN).

Entre las reacciones se encontraron comentarios como: “Me hizo reír demasiado, yo sería igual de miedoso”, mientras que otros escribieron: “Definitivamente necesito ir a ese plan”. Por otro lado, algunos afirmaron: “Yo no hubiera aguantado ni cinco minutos ahí, mis respetos”.