¿Ornella Sierra rumbo al altar? Un chat con su novio despertó rumores de boda

La reconocida influenciadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia Ornella Sierra compartió un inesperado chat con su actual pareja Humberto Vargas con el que levantó sospechas entre sus seguidores de que estaría próxima a llegar al altar.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a una exreina! Murió famosa modelo y presentadora tras batalla contra el cáncer

¿Ornella Sierra se casará tras confirmar su relación con Humberto Vargas?

Durante la mañana de este lunes 1 de diciembre, Ornella Sierra permaneció activa en sus redes sociales luego de asistir a un evento en el que los vestidos de novia fueron el tema central.

Ornella Sierra presumió a su novio/Canal RCN

Aunque la joven influenciadora dejó ver que solo se trataba de un lanzamiento en el que se presentaban nuevos diseños de una marca, fue el pantallazo del chat con su novio el que terminó llevándose toda la atención.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

En la conversación, Ornella citó a modo de broma una de las frases icónicas que muchas personas usan mes a mes para esperar alguna sorpresa del destino y mostró que le insinuó a su pareja su deseo de llegar al altar.

“Él dijo: diciembre, sorpréndeme. Yo: (emoji pintándose las uñas) A ver, ¿cuál vestido escogería yo?”

Sin embargo, la influenciadora no compartió la respuesta de Humberto Vargas, lo que dejó a sus seguidores intrigados al no saber cómo habría reaccionado ante su inesperada pregunta.

¿Quién es Humberto Vargas, pareja actual de Ornella Sierra?

Nacido en Barranquilla al igual que Ornella Sierra, Humberto Vargas es un ingeniero mecánico y empresario dedicado a la producción de eventos. También es propietario de una joyería y de un club nocturno ubicados en la misma ciudad.

Él es la nueva pareja de Ornella Sierra. Foto | Canal RCN.

Por esta razón, el joven suele moverse en el entorno de las personalidades del entretenimiento, al igual que Ornella desde su salida de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Mariana Pajón Mariana Pajón ya es mamá: compartió la primera foto de su bebé ¡Y enseñó su rostro!

Vale la pena destacar que, hasta el momento, ni Ornella Sierra ni Humberto Vargas han confirmado desde cuándo oficializaron su relación. Tras semanas de rumores, fue apenas hace poco cuando la barranquillera decidió confirmar que sí estaban juntos, aunque sin ofrecer más detalles.