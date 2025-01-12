Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Ornella Sierra rumbo al altar? Un chat con su novio despertó rumores de boda

Ornella Sierra generó especulaciones de boda tras compartir inesperado chat con su actual pareja sentimental.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Ornella Sierra rumbo al altar? Un chat con su novio desató rumores de boda
El mensaje que puso a todos a hablar: ¿boda a la vista para Ornella Sierra? (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia Ornella Sierra compartió un inesperado chat con su actual pareja Humberto Vargas con el que levantó sospechas entre sus seguidores de que estaría próxima a llegar al altar.

Artículos relacionados

¿Ornella Sierra se casará tras confirmar su relación con Humberto Vargas?

Durante la mañana de este lunes 1 de diciembre, Ornella Sierra permaneció activa en sus redes sociales luego de asistir a un evento en el que los vestidos de novia fueron el tema central.

Ornella Sierra con su novio
Ornella Sierra presumió a su novio/Canal RCN

Aunque la joven influenciadora dejó ver que solo se trataba de un lanzamiento en el que se presentaban nuevos diseños de una marca, fue el pantallazo del chat con su novio el que terminó llevándose toda la atención.

Artículos relacionados

En la conversación, Ornella citó a modo de broma una de las frases icónicas que muchas personas usan mes a mes para esperar alguna sorpresa del destino y mostró que le insinuó a su pareja su deseo de llegar al altar.

“Él dijo: diciembre, sorpréndeme. Yo: (emoji pintándose las uñas) A ver, ¿cuál vestido escogería yo?”

Sin embargo, la influenciadora no compartió la respuesta de Humberto Vargas, lo que dejó a sus seguidores intrigados al no saber cómo habría reaccionado ante su inesperada pregunta.

¿Quién es Humberto Vargas, pareja actual de Ornella Sierra?

Nacido en Barranquilla al igual que Ornella Sierra, Humberto Vargas es un ingeniero mecánico y empresario dedicado a la producción de eventos. También es propietario de una joyería y de un club nocturno ubicados en la misma ciudad.

Ornella Sierra en La casa de los famosos Colombia 2025.
Él es la nueva pareja de Ornella Sierra. Foto | Canal RCN.

Por esta razón, el joven suele moverse en el entorno de las personalidades del entretenimiento, al igual que Ornella desde su salida de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

Vale la pena destacar que, hasta el momento, ni Ornella Sierra ni Humberto Vargas han confirmado desde cuándo oficializaron su relación. Tras semanas de rumores, fue apenas hace poco cuando la barranquillera decidió confirmar que sí estaban juntos, aunque sin ofrecer más detalles.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano lanzó un consejo que impactó a miles de madres solteras Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano aconsejó a las madres solteras: "demande por alimento al padre irresponsable"

Aida Victoria Merlano aconsejó a las madres solteras sobre cómo actuar frente a distintas situaciones con padres irresponsables.

Judi Dench revela cómo la degeneración macular afecta su vida Talento internacional

Reconocida actriz revela su lucha con la degeneración macular: “No puedo ver ni reconocer a nadie”

La legendaria actriz contó en una reveladora entrevista que quedó completamente ciega y reveló cómo continúa trabajando.

Famosa influencer aclaró la razón por la que no se casó tras estar comprometida: esto dijo Talento nacional

Famosa influencer aclaró la razón por la que no se casó tras estar comprometida: esto dijo

Reconocida influenciadora colombiana rompió el silencio acerca de las razones por las que no se casó tras estar comprometida.

Lo más superlike

Lápiz Curiosidades

¿Qué significado psicológico tiene que el color favorito sea el negro?

El color negro tiene distintas interpretaciones psicológicas que se asocian a las personas que lo prefieren.

Karol G asiste a la Gala Benéfica Con Cora Land de la Fundación Karol G Con Cora. Karol G

'La Premiere' de Karol G llega al Canal RCN: fecha y hora de la transmisión global

Las dos actrices que interpretaron a 'La Cara de Bagre' en Chepe Fortuna: Mabel Moreno y Catalina Londoño Producciones RCN

Chepe Fortuna: las dos actrices que interpretaron a 'La Cara de Bagre' y que seguro no lo sabías

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso Talento internacional

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida” Talento internacional

Florinda Meza recordó a su difunto esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”