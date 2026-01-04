Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ornella Sierra reveló las razones por las que no realizó su vision board el año pasado

Ornella Sierra compartió que hubo números y motivos especiales para no realizar su vision board en el ciclo pasado.

Ornella Sierra revela por qué no hizo el vision board.
Ornella Sierra revela por qué no hizo el vision board el año pasado. (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido Ornella Sierra reveló las razones por las que no realizó el "Visión Board" finalizando el año 2025.

Ornella Sierra explicó la numerología.
Ornella Sierra explicó la numerología de su vision board. (Foto Canal RCN)

¿Por qué Ornella Sierra no realizó su vision board en el 2025?

Mediante sus historias en Instagram, la influenciadora contó que no hizo su vision board porque era un año de cierre.

Según Ornella, al sumar los números del año da 9, un número impar, y eso en la numerología no es muy bien visto.

Por esa razón, Sierra aseguró que era mejor hacerlo desde este año porque la sumatoria de los números da en número par y termina en cero, lo que hace que todo sea un nuevo comienzo y se puedan cumplir de mejor manera todas las metas que uno se proponga.

“El vision board se hace en el 2026 porque el 2025 era un año de cierre”, escribió Ornella Sierra en su publicación.

Por otra parte, Ornella Sierra fue vista con su novio Humberto Vargas, con quien disfrutó del fin de año en el mar durante el concierto de Silvestre Dangond.

En las imágenes que compartieron se les puede ver muy felices y enamorados, mostrando que la influenciadora atraviesa un momento personal lleno de estabilidad y alegría.

Además, Ornella también vive su etapa como mamá perruna con sus dos mascotas, Nello y Caramelo, con quienes lleva un par de semanas y asegura que está muy feliz con la decisión de incluirlos en su vida.

¿Qué es el vision board y por qué Ornella Sierra lo hizo?

El vision board es una herramienta creativa que consiste en elaborar un tablero con imágenes, frases y símbolos que representan los sueños y metas de una persona.

Más allá de ser un collage decorativo, funciona como un recordatorio constante de aquello que se quiere alcanzar, ayudando a mantener la motivación y el enfoque en los objetivos.

Al visualizar diariamente lo que se desea lograr, se refuerza la disciplina y se genera una conexión emocional con las metas, lo que facilita convertirlas en acciones concretas.

En el mundo del entretenimiento y las redes sociales, muchos famosos han adoptado esta práctica porque les permite proyectar sus aspiraciones de manera clara y atractiva.

Para ellos, el vision board no solo es una herramienta de organización, sino también un ritual de energía positiva que acompaña sus proyectos personales y profesionales.

Ornella Sierra ve el 2026 como un año de inicios.
Ornella Sierra ve el 2026 como un año de nuevos comienzos. (Foto Canal RCN)
