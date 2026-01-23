Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Nuevos proyectos? Exparticipantes de La casa de los famosos desatan preguntas tras reencuentro

El reencuentro de estos exparticipantes de La casa de los famosos avivó nuevos rumores en redes sociales.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Los Lavaplatos se reencontraron con una videollamada en redes sociales.
Los Lavaplatos se reencontraron y podrían estar trabajando en futuros proyectos. Foto: RCN

Una de las amistades que dejó la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia fue la de los cinco hombres que hicieron parte del grupo conocido como Los Lavaplatos.

¿Qué exparticipantes de La casa de los famosos Colombia se reencontraron?

Mateo Varela, El Negro Salas, Camilo Trujillo, La Liendra y José Rodríguez se unieron para conformar uno de los primeros grupos de la competencia y así se fortalecieron para seguir avanzando en la competencia.

De ellos, Mateo fue el que llegó más lejos, pues terminó entre los seis últimos, quedando apenas a un paso de la gran final, que ganaría posteriormente Altafulla.

Pues bien, una reciente publicación en redes sociales avivó los rumores y desató nuevas preguntas sobre los planes que tendrían las celebridades de cara al futuro.

Los integrantes de Los Lavaplatos mantienen una gran amistad.
Mateo, La Liendra, Camilo, José y El Negro Salas hicieron una gran amistad como Lavaplatos. Foto: RCN

En su cuenta de Instagram, Camilo Trujillo compartió una foto de la videollamada que sostuvo con Mateo, El Negro, La Liendra y José, pero emocionó a todos al escribir junto a la instantánea: "¿Te gustaría este junte?"

Las palabras de Camilo habrían dado indicios de los futuros planes de Los Lavaplatos. José, por su parte, compartió otra fotografía y allí destacó lo unidos que siguen estos famosos: “Firme con los firmes”.

¿Qué ha pasado con los integrantes de Los Lavaplatos tras el final de la segunda temporada de La casa de los famosos?

Tras el final de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, los cinco famosos siguieron con sus vidas, pero, como se evidencia, mantienen el contacto y, sobre todo, su amistad prevalece, aunque ya no estén compartiendo todos los días ni conversando a diario.

El Negro Salas, tras el reality, se casó con su prometida, Ana María Espinosa; también está inmerso en otros proyectos profesionales. La Liendra fortaleció su faceta como youtuber y creador de contenido. Ha producido distintos contenidos para sus redes sociales, afianzando así su presencia como figura digital.

Mateo Varela continuó adelante con su noviazgo con Norma Nivia. Tras La casa, la pareja ha hecho distintos viajes y en redes sociales crearon su propio nombre, ‘’Norteo, a través del cual muestran sus experiencias en pareja.

Mateo Varela, Norma Nivia
La relación de Mateo Varela y Norma Nivia aún sobrevive después de La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Camilo Trujillo dejó atrás los sentimientos que se llegaron a despertar por Karina García y ahora tiene una relación amorosa con Daniela Lerc. La pareja se ha mostrado enamorada y muy feliz en distintas publicaciones hechas en redes sociales.

José Rodríguez, mientras tanto, volvió a la soltería. El deportista puso punto final a su relación con Yaya Muñoz. José sigue muy activo en redes sociales y suele mostrar detalles de su día a día.

Los Lavaplatos fue la única amistad que realmente sobrevivió de la segunda temporada. Las Chicas Fuego había sido otro grupo de amigas, pero en medio del reality la confianza se quebró y el contacto entre ellas se volvió nulo.

