Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Novio de Andrea Valdiri le envió fuerte mensaje a Yina Calderón: "que se tenga"

Novio de Andrea Valdiri sorprendió a Yina Calderón enviándole un contundente mensaje en vivo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón y Andrea Valdiri
Novio de Andrea le dejó contundente mensaje a Yina Calderón/Canal RCN

Juan David Sepúlveda, novio de la influenciadora Andrea Valdiri, sorprendió al enviarle un mensaje a la empresaria Yina Calderón.

Artículos relacionados

¿Qué dijo el novio de Andrea Valdiri sobre Yina Calderón?

El hombre estaba acompañando a la barranquillera en una transmisión en vivo donde estaba hablando sobre lo que será su enfrentamiento contra la exparticipante de La casa de los famosos Colombia en 'Stream Fighters 4' el próximo 18 de octubre en Bogotá.

Yina Calderón recibe mensaje del novio de Andrea Valdiri

En medio de la conversación, Sepúlveda hizo referencia a la cantidad de críticas que ha recibido por parte de la influenciadora y aprovechó para enviarle un mensaje defendiendo a Andrea Valdiri.

"Me ha dicho feo, enano, pero la verdad como mujer yo la respeto, eso sí la persona que quiera pasar por encima de mi mujer e irrespetarla que se tenga", expresó.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Andrea Valdiri a la defensa de su novio contra Yina Calderón?

La influenciadora lo aplaudió y le explicó que así tenía que defenderla y agregó: "pa' qué respete (...) te amo papacito lindo".

Novio de Andrea Valdiri responde a Yina Calderón

Posteriormente, el hombre indicó que la respeta porque es una mujer a pesar de todo lo que le dice, pero aclaró que una cosa es hacer polémica de la situación y el evento y otra pasar los límites.

Sin embargo, lanzó un comentario que provocó que varios internautas lo criticaran y lo interpretaran como una advertencia en su contra, asegurando que estaría haciendo justo lo que acabó de criticar.

"Yo soy carnicer* desde los 11 años, estoy activo", agregó.

Tras su mensaje, otros lo defendieron detallaron que habían malinterpretado sus palabras hacia la empresaria.

Artículos relacionados

Por ahora, los internautas están a la espera de la reacción que pueda tener Yina Calderón sobre el mensaje que le envió el novio de la creadora de contenido.

Mientras tanto, las dos siguen enfocadas en sus entrenamientos para dar lo mejor de ellas en lo que será su competencia en el ring de boxeo, la cual es una de las más esperadas de la noche.

Cabe destacar que, otra de las influenciadoras que se está preparando para la competencia es Karina García, quien competirá contra Karely Ruiz.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Andrea Valdiri, Karina García Andrea Valdiri

Andrea Valdiri sorprendió al revelar que habla mucho con Karina García: pronto se verán

Andrea Valdiri confesó que es cercana a Karina García, pero es algo que pocos conocen en las redes sociales.

Karina García y Altafulla Karina García

Le piden reconciliación a Karina García con Altafulla y así reaccionó

Karina García se dejó llevar en pleno en vivo y aumentó la esperanza de sus seguidores sobre volver con Altafulla.

Le dicen al hijo de Gabriel Coronel y Daniela Ospina que es igual a James Rodríguez Daniela Ospina

El hijo de Daniela Ospina y Gabriel Coronel sorprende a fans por su parecido con James Rodríguez

Los seguidores de Daniela Ospina y Gabriel Coronel aseguran que Lorenzo es idéntico a James Rodríguez. ¡Increíble!

Lo más superlike

MasterChef Celebrity 2025 MasterChef Celebrity Colombia

IA predice quién sería el eliminado y no ingresaría al TOP 10 de MasterChef Celebrity 2025

La IA seleccionó entre siete participantes que corren el riesgo de no entrar al selecto Top 10 de MasterChef Celebrity 2025.

Papá de Greeicy Rendón Greeicy

¿Quién es el papá de Greeicy Rendón? Luis Alberto Rendón, conocido como “El Cachorro”

La verdad de Jessi Uribe frente a los rumores de cambios en su rostro Jessi Uribe

Hombre reveló infidelidad de su pareja en concierto de Jessi Uribe, así fue el momento

Carín León en Bogotá Talento internacional

Carín León ofrecerá una gran experiencia en su concierto en Bogotá

Enfermedad de Flavia Laos Influencers

Qué es la soriasis guttata, la enfermedad incurable que padece la influencer Flavia Laos