Novio de Andrea Valdiri le envió fuerte mensaje a Yina Calderón: "que se tenga"

Juan David Sepúlveda, novio de la influenciadora Andrea Valdiri, sorprendió al enviarle un mensaje a la empresaria Yina Calderón.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación, “no quiero más especulaciones”

¿Qué dijo el novio de Andrea Valdiri sobre Yina Calderón?

El hombre estaba acompañando a la barranquillera en una transmisión en vivo donde estaba hablando sobre lo que será su enfrentamiento contra la exparticipante de La casa de los famosos Colombia en 'Stream Fighters 4' el próximo 18 de octubre en Bogotá.

En medio de la conversación, Sepúlveda hizo referencia a la cantidad de críticas que ha recibido por parte de la influenciadora y aprovechó para enviarle un mensaje defendiendo a Andrea Valdiri.

"Me ha dicho feo, enano, pero la verdad como mujer yo la respeto, eso sí la persona que quiera pasar por encima de mi mujer e irrespetarla que se tenga", expresó.

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul rompió en llanto tras lamentable pérdida de mascota

¿Cómo reaccionó Andrea Valdiri a la defensa de su novio contra Yina Calderón?

La influenciadora lo aplaudió y le explicó que así tenía que defenderla y agregó: "pa' qué respete (...) te amo papacito lindo".

Posteriormente, el hombre indicó que la respeta porque es una mujer a pesar de todo lo que le dice, pero aclaró que una cosa es hacer polémica de la situación y el evento y otra pasar los límites.

Sin embargo, lanzó un comentario que provocó que varios internautas lo criticaran y lo interpretaran como una advertencia en su contra, asegurando que estaría haciendo justo lo que acabó de criticar.

"Yo soy carnicer* desde los 11 años, estoy activo", agregó.

Tras su mensaje, otros lo defendieron detallaron que habían malinterpretado sus palabras hacia la empresaria.

Artículos relacionados Epa Colombia Hija de Epa Colombia enternece previo a su reencuentro con la empresaria

Por ahora, los internautas están a la espera de la reacción que pueda tener Yina Calderón sobre el mensaje que le envió el novio de la creadora de contenido.

Mientras tanto, las dos siguen enfocadas en sus entrenamientos para dar lo mejor de ellas en lo que será su competencia en el ring de boxeo, la cual es una de las más esperadas de la noche.

Cabe destacar que, otra de las influenciadoras que se está preparando para la competencia es Karina García, quien competirá contra Karely Ruiz.