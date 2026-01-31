Novia de Blessd reveló el curioso antojo que le dio en su embarazo

La influenciadora Manuela QM, novia del cantante Blessd, reveló a sus millones de fanáticos el curioso antojo que le dio en medio de su embarazo de su primer bebé.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Amiga de Yeison Jiménez reveló cómo era la relación de él con su mamá y su familia

¿Qué antojo le dio a la novia de Blessd en su embarazo?

A través de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, compartió un video en el que se dejó ver cumpliendo su primer antojo en su avanzado estado de gestación de su primogénito.

En la grabación la joven reveló que luego de varios meses de embarazo le dio su primer antojo y junto a una de sus amigas decidieron satisfacerlo.

Según detalló, se antojó de fresas con chocolate, pero de uno en específico, por lo que se fue al supermercado para lograr obtenerlo.

Una vez llegaron no lo consiguieron, pero al buscar en bodega lograron encontrarlo y suplir su antojo.

Asimismo, mostró cuando llegó a su casa que tiene un electrodoméstico especial para derretir el chocolate de su elección y allí lo preparó y lo consumió con las fresas que compró, detallando lo feliz que estaba de poder satisfacer su antojo de embarazada.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hija mayor de Yeison Jiménez expuso cruel comentario que recibió en medio del duelo: "nunca fue tu papá"

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el antojo de la novia de Blessd en su embarazo?

Tras su publicación, varios internautas reaccionaron y la llenaron de elogios por su belleza y lo bien que se ve en esta faceta; además le agradecieron por compartir esos detalles de su embarazo, pues muchos se han mostrado muy felices por la pareja.

Asimismo, otros lo tomaron con humor y señalaron que, aunque no estén en embarazo tienen el mismo antojo.

Artículos relacionados Talento nacional Esposa de Luis Alfonso discutió con seguidora en pleno en vivo por su físico

Por ahora, Manuela se ha mostrado disfrutando de cada etapa de su embarazo y haciendo ejercicio por el bienestar suyo y de su bebé, de quien no han revelado su nombre.

Es importante mencionar, que el cantante y la influenciadora confesaron a sus fanáticos que no mostrarán el rostro de su bebé en redes sociales, pues por ahora prefieren mantener su privacidad y alejarlo de la opinión pública.

El artista recientemente estuvo en Pereira en medio de su gira, con la que ha cautivado a miles de fanáticos.