Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Novia de Blessd reveló el curioso antojo que le dio en su embarazo

La influenciadora Manuela QM dio a conocer el primer antojo que le dio en su avanzando embarazo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Novia de Blessd habla de su embarazo/AFP:

La influenciadora Manuela QM, novia del cantante Blessd, reveló a sus millones de fanáticos el curioso antojo que le dio en medio de su embarazo de su primer bebé.

Artículos relacionados

¿Qué antojo le dio a la novia de Blessd en su embarazo?

A través de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, compartió un video en el que se dejó ver cumpliendo su primer antojo en su avanzado estado de gestación de su primogénito.

antojo embarazo novia de blessd

En la grabación la joven reveló que luego de varios meses de embarazo le dio su primer antojo y junto a una de sus amigas decidieron satisfacerlo.

Según detalló, se antojó de fresas con chocolate, pero de uno en específico, por lo que se fue al supermercado para lograr obtenerlo.

Una vez llegaron no lo consiguieron, pero al buscar en bodega lograron encontrarlo y suplir su antojo.

Asimismo, mostró cuando llegó a su casa que tiene un electrodoméstico especial para derretir el chocolate de su elección y allí lo preparó y lo consumió con las fresas que compró, detallando lo feliz que estaba de poder satisfacer su antojo de embarazada.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el antojo de la novia de Blessd en su embarazo?

Tras su publicación, varios internautas reaccionaron y la llenaron de elogios por su belleza y lo bien que se ve en esta faceta; además le agradecieron por compartir esos detalles de su embarazo, pues muchos se han mostrado muy felices por la pareja.

novia de blessd tuvo primer antojo de embarazada

Asimismo, otros lo tomaron con humor y señalaron que, aunque no estén en embarazo tienen el mismo antojo.

Artículos relacionados

Por ahora, Manuela se ha mostrado disfrutando de cada etapa de su embarazo y haciendo ejercicio por el bienestar suyo y de su bebé, de quien no han revelado su nombre.

Es importante mencionar, que el cantante y la influenciadora confesaron a sus fanáticos que no mostrarán el rostro de su bebé en redes sociales, pues por ahora prefieren mantener su privacidad y alejarlo de la opinión pública.

El artista recientemente estuvo en Pereira en medio de su gira, con la que ha cautivado a miles de fanáticos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Nataly Umaña habla de su vida amorosa tras polémica línea de vida de Alejandro Estrada Nataly Umaña

Nataly Umaña revela detalles de su vida amorosa tras línea de vida de Alejandro Estrada

Nataly Umaña habló sobre su vida sentimental tras línea de vida de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.

Dayana Jaimes responde criticas Dayana Jaimes

Dayana Jaimes reveló cómo maneja la cercanía de su hija con Caya Varón

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, se sinceró sobre la relación de su hija y la familia de Caya Varón.

Tierno momento del hijo de Yeison Jiménez llega antes del homenaje en El Campín Yeison Jiménez

Comparten tierno video del hijo de Yeison Jiménez previo a su homenaje en El Campín

Juliana Calderón compartió un video inédito del hijo de Yeison Jiménez antes de su homenaje en El Campín

Lo más superlike

Nicolas arrieta y juanda caribe Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta tuvo fuerte reacción al conocer al supervillano de La casa de los famosos

Nicolás Arrieta discutió con Juanda Caribe tras descubrir todo lo que hizo en La casa de los famosos Colombia.

Silvestre Dangond y yeison jimenez Silvestre Dangond

Silvestre Dangond confesó lo mucho que lloró tras la muerte de Yeison Jiménez; habló de su amistad

Christian Nodal volvió a ser tendencia tras dejar ver un nuevo tatuaje con el nombre de Ángela Aguilar. Christian Nodal

Christian Nodal mostró un detalle sorprendente dedicado a Ángela Aguilar

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones Talento internacional

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones