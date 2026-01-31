Messi ya llegó a Medellín y así fue su primera aparición

El reconocido futbolista Lionel Messi arribó a la ciudad de Medellín, Colombia para disputar el partido contra el Atlético Nacional junto a su equipo Inter de Miami.

¿Cómo fue la llegada de Messi a Medellín?

El capitán del Inter de Miami aterrizó en horas de la noche en suelo colombiano luego del partido de pretemporada en Perú.

Posteriormente en bus llegó al hotel donde se estará hospedando y allí lo estaban esperando decenas de fanáticos que querían verlo o tener la posibilidad de una foto o un autógrafo.

Una vez llegó al hotel y mientras tomaban todas las medidas de seguridad, el futbolista saludó a sus admiradores que gritaban su nombre desde afuera e intentaban llamar su atención, por lo que sonriente los saludó.

Posteriormente, una vez bajó del bus decidió caminar directo al hotel mientras sus fanáticos lo llamaban.

'La cabra' como también lo llaman se mostró acompañado principalmente de su amigo y colega, el mediocampista Rodrigo De Paul, a quien varios también gritaron su nombre y sonriente los saludó.

Cabe destacar que, el astro argentino no jugaba en Medellín desde el año 2013 cuando jugó un amistoso.

Miles de fanáticos tienen altas expectativas con este partido, pues se especula que el futbolista pronta se retirará. Su contrato con Inter Miami lo extendió hasta el 2028, donde probablemente termine su icónica carrera.

¿Cuándo y dónde ver el partido de Messi en Medellín?

El histórico amistoso entre Inter Miami y Atlético Nacional se llevará a cabo este sábado 31 de enero en Estadio Atanasio Girardot en Medellín a partir de las 5 de la tarde y será transmitido por Win Sports.

Es importante mencionar que, quienes vayan a asistir podrán ingresar desde las 2 p.m. pues habrá algunas actividades y shows, entre ellos una presentación del artista de música popular Pipe Bueno, quien se mostró muy emocionado de poder animar este gran encuentro.

Por ahora, miles de fanáticos del futbolista argentino siguen al pendiente de todo lo que ocurre con él y cómo seguirá siendo su paso por Medellín.