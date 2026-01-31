Nataly Umaña reveló detalles del procedimiento de belleza que realiza con su propia sangre

Nataly Umaña volvió a captar la atención de sus seguidores tras revelar detalles de un llamativo procedimiento de belleza que realiza con su propia sangre. La actriz explicó en qué consiste el tratamiento, para qué sirve y qué resultados ha notado, lo que generó debate en redes sociales.

¿Cuál es el tratamiento de belleza que Nataly Umaña realiza con su propia sangre?

A través de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, la actriz Nataly Umaña se mostró desde un consultorio estético para compartir con sus fanáticos uno de los procedimientos de belleza que realiza para mantener su cabello sano y radiante.

Nataly Umaña destapa el secreto detrás de su tratamiento de belleza con sangre. (Foto Canal RCN).

Según comentó, el tratamiento consiste en extraer una pequeña cantidad de sangre de su brazo, la cual posteriormente es centrifugada y mezclada con vitaminas. Luego, esta preparación es aplicada en el cuero cabelludo con el objetivo de fortalecer los folículos pilosos.

“Yo me vine a hacer mi terapia capilar, ahí me sacaron sangrecita, ahora la centrifugan, le ponen vitaminas y me la ponen acá en la cabeza”, explicó.

Así mismo, reveló otro procedimiento que utiliza para mantener su piel en óptimas condiciones, el cual se realiza mediante una tecnología basada en láser.

La confesión de Nataly Umaña sobre el procedimiento de belleza más comentado. (Foto Canal RCN).

“Y también me vine a hacer pico láser, que es para dejar la piel sin manchas, bonita, luminosa, hidratada, porque me dio duro con el sol”.

¿Cómo reaccionaron los fans de Nataly Umañan ante sus tratamientos de belleza?

Como era de esperad, las declaraciones de Nataly Umaña no pasaron desapercibidas entre sus seguidores, quienes reaccionaron con sorpresa y curiosidad ante los tratamientos que realiza para el cuidado de su imagen, mientras que otros expresaron sentirse impactados al considerar que este tipo de prácticas ya eran algo extremas.

Comentarios como: “No sabía que existían tratamientos así, quedé en shock, pero si a ella le funciona, bien por ella”, “La verdad me dio mucha curiosidad, jamás había escuchado que se usara la propia sangre para la belleza”, “Cada quien cuida su imagen como quiere, aunque a mí sí me parece un poco extremo”, “Respeto sus decisiones, pero no creo que me animara a hacer algo así”, fueron algunos de los que destacaron.