Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Nataly Umaña reveló detalles del procedimiento de belleza que realiza con su propia sangre

Nataly Umaña reveló que se somete a un procedimiento de belleza realizado con su propia sangre.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El impactante tratamiento de belleza que Nataly Umaña realiza con su propia sangre
El impactante tratamiento de belleza que Nataly Umaña realiza con su propia sangre. (Foto Canal RCN).

Nataly Umaña volvió a captar la atención de sus seguidores tras revelar detalles de un llamativo procedimiento de belleza que realiza con su propia sangre. La actriz explicó en qué consiste el tratamiento, para qué sirve y qué resultados ha notado, lo que generó debate en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cuál es el tratamiento de belleza que Nataly Umaña realiza con su propia sangre?

A través de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, la actriz Nataly Umaña se mostró desde un consultorio estético para compartir con sus fanáticos uno de los procedimientos de belleza que realiza para mantener su cabello sano y radiante.

Nataly Umaña destapa el secreto detrás de su tratamiento de belleza con sangre
Nataly Umaña destapa el secreto detrás de su tratamiento de belleza con sangre. (Foto Canal RCN).

Según comentó, el tratamiento consiste en extraer una pequeña cantidad de sangre de su brazo, la cual posteriormente es centrifugada y mezclada con vitaminas. Luego, esta preparación es aplicada en el cuero cabelludo con el objetivo de fortalecer los folículos pilosos.

Artículos relacionados

“Yo me vine a hacer mi terapia capilar, ahí me sacaron sangrecita, ahora la centrifugan, le ponen vitaminas y me la ponen acá en la cabeza”, explicó.

Así mismo, reveló otro procedimiento que utiliza para mantener su piel en óptimas condiciones, el cual se realiza mediante una tecnología basada en láser.

La confesión de Nataly Umaña sobre el procedimiento de belleza más comentado
La confesión de Nataly Umaña sobre el procedimiento de belleza más comentado. (Foto Canal RCN).

“Y también me vine a hacer pico láser, que es para dejar la piel sin manchas, bonita, luminosa, hidratada, porque me dio duro con el sol”.

¿Cómo reaccionaron los fans de Nataly Umañan ante sus tratamientos de belleza?

Como era de esperad, las declaraciones de Nataly Umaña no pasaron desapercibidas entre sus seguidores, quienes reaccionaron con sorpresa y curiosidad ante los tratamientos que realiza para el cuidado de su imagen, mientras que otros expresaron sentirse impactados al considerar que este tipo de prácticas ya eran algo extremas.

Artículos relacionados

Comentarios como: “No sabía que existían tratamientos así, quedé en shock, pero si a ella le funciona, bien por ella”, “La verdad me dio mucha curiosidad, jamás había escuchado que se usara la propia sangre para la belleza”, “Cada quien cuida su imagen como quiere, aunque a mí sí me parece un poco extremo”, “Respeto sus decisiones, pero no creo que me animara a hacer algo así”, fueron algunos de los que destacaron.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Nataly Umaña habla de su vida amorosa tras polémica línea de vida de Alejandro Estrada Nataly Umaña

Nataly Umaña revela detalles de su vida amorosa tras línea de vida de Alejandro Estrada

Nataly Umaña habló sobre su vida sentimental tras línea de vida de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.

Dayana Jaimes responde criticas Dayana Jaimes

Dayana Jaimes reveló cómo maneja la cercanía de su hija con Caya Varón

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, se sinceró sobre la relación de su hija y la familia de Caya Varón.

Tierno momento del hijo de Yeison Jiménez llega antes del homenaje en El Campín Yeison Jiménez

Comparten tierno video del hijo de Yeison Jiménez previo a su homenaje en El Campín

Juliana Calderón compartió un video inédito del hijo de Yeison Jiménez antes de su homenaje en El Campín

Lo más superlike

Silvestre Dangond y yeison jimenez Silvestre Dangond

Silvestre Dangond confesó lo mucho que lloró tras la muerte de Yeison Jiménez; habló de su amistad

Silvestre Dangond se pronunció sobre su dolor tras el fallecimiento del artista Yeison Jiménez.

Johanna Fadul termina en el calabozo tras romper una regla clave en La casa de los famosos La casa de los famosos

Johanna Fadul es enviada al calabozo al romper importante regla de La casa de los famosos: ¿qué hizo?

Christian Nodal volvió a ser tendencia tras dejar ver un nuevo tatuaje con el nombre de Ángela Aguilar. Christian Nodal

Christian Nodal mostró un detalle sorprendente dedicado a Ángela Aguilar

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones Talento internacional

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones