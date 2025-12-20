Nicolás Arrieta estalló tras pulla de Manuela Gómez: “¿por qué todos contra mí?”

U

na vez más, Nicolás Arrieta,volvió a captar la atención en redes sociales, esta vez por cuenta de una pulla que recibió de Manuela Gómezy que él, fiel a su personalidad, no dudó en responder.

¿Cuál fue la pulla que Manuela Gómez le lanzó a Nicolás Arrieta?

Todo se dio luego de que en medio de una entrevista, Manuela Gómez, una de las participantes confirmadas por el Jefe para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, hiciera un sorpresivo comentario sobre el creador de contenido.

"A Nicolás Arrieta le quiero decir, que a cada chicle se le pasa el sabor", dijo la polémica influenciadora paisa durante este espacio que concedió.

¿Nicolás Arrieta se burló de Manuela Gómez? Esto fue lo que sucedió

Frente al ácido comentario que recibió por parte de quien será próximamente su compañera de competencia, Arrieta, respondió burlándose abiertamente de Manuela y del misterioso dicho que utilizó para referirse a él.

Manuela Gómez lanzó pulla contra Nicolás Arrieta. Foto | Canal RCN.

"La gente se vuelve loca y no avisa", comentó Nicolás en una primera historia. Segundos después, se grabó desde su celular asegurando entre risas que no entiende de "donde sacan esos dichos".

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre la pulla que lanzó Manuela Gómez en su contra?

Así mimo, el influenciador, quien fue el primero en ingresar por votaciones a esta tercera temporada, se mostró en desacuerdo con las pullas que ha recibido respecto a su participación en el programa, pues no entiende por qué los señalamientos si él no les ha hecho ni dicho nada.

Así reaccionó Nicolás Arrieta tras recibir pulla de Manuela Gómez. Foto | Canal RCN.

"Esta gente qué, por qué todos contra mí, yo que les hice, yo estoy tranqui", dijo el influenciador bogotano.

¿Quiénes son los participantes confirmados para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Aunque el reality todavía no empieza, todo parece indicar que desde ya, muchos están preparados para lo que se viene, una de ella es Manuela, quien ha dado indicios de que lo que viene de aquí en adelante dará mucho de qué hablar.

Por ahora, cabe recordar que son varios los nombres que se han ido conociendo sobre los habitantes de esta tercera edición, ellos son: Johanna Fadul, Alejandro Estrada, Marilyn Patiño, 'Campanita' y Juanse Laverde.

Por otro lado, se encuentran aquellos que fueron elegidos por votación del público, y que por supuesto, tienen su cupo asegurado para esta competencia.