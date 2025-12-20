Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Nicolás Arrieta estalló tras pulla de Manuela Gómez: “¿por qué todos contra mí?”

Nicolás Arrieta no se guardó nada y respondió sin filtro al comentario que Manuela Gómez hizo en su contra.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Nicolás Arrieta y Manuela Gómez posando a la cámara.
Nicolás Arrieta se burló de Manuela Gómez tras recibir pulla. Foto | Canal RCN.

U

na vez más, Nicolás Arrieta,volvió a captar la atención en redes sociales, esta vez por cuenta de una pulla que recibió de Manuela Gómezy que él, fiel a su personalidad, no dudó en responder.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la pulla que Manuela Gómez le lanzó a Nicolás Arrieta?

Todo se dio luego de que en medio de una entrevista, Manuela Gómez, una de las participantes confirmadas por el Jefe para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, hiciera un sorpresivo comentario sobre el creador de contenido.

Artículos relacionados

"A Nicolás Arrieta le quiero decir, que a cada chicle se le pasa el sabor", dijo la polémica influenciadora paisa durante este espacio que concedió.

Artículos relacionados

¿Nicolás Arrieta se burló de Manuela Gómez? Esto fue lo que sucedió

Frente al ácido comentario que recibió por parte de quien será próximamente su compañera de competencia, Arrieta, respondió burlándose abiertamente de Manuela y del misterioso dicho que utilizó para referirse a él.

Manuela Gómez posando a la cámara.
Manuela Gómez lanzó pulla contra Nicolás Arrieta. Foto | Canal RCN.

"La gente se vuelve loca y no avisa", comentó Nicolás en una primera historia. Segundos después, se grabó desde su celular asegurando entre risas que no entiende de "donde sacan esos dichos".

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre la pulla que lanzó Manuela Gómez en su contra?

Así mimo, el influenciador, quien fue el primero en ingresar por votaciones a esta tercera temporada, se mostró en desacuerdo con las pullas que ha recibido respecto a su participación en el programa, pues no entiende por qué los señalamientos si él no les ha hecho ni dicho nada.

Nicolás Arrieta posando a la cámara.
Así reaccionó Nicolás Arrieta tras recibir pulla de Manuela Gómez. Foto | Canal RCN.

"Esta gente qué, por qué todos contra mí, yo que les hice, yo estoy tranqui", dijo el influenciador bogotano.

¿Quiénes son los participantes confirmados para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Aunque el reality todavía no empieza, todo parece indicar que desde ya, muchos están preparados para lo que se viene, una de ella es Manuela, quien ha dado indicios de que lo que viene de aquí en adelante dará mucho de qué hablar.

Por ahora, cabe recordar que son varios los nombres que se han ido conociendo sobre los habitantes de esta tercera edición, ellos son: Johanna Fadul, Alejandro Estrada, Marilyn Patiño, 'Campanita' y Juanse Laverde.

Por otro lado, se encuentran aquellos que fueron elegidos por votación del público, y que por supuesto, tienen su cupo asegurado para esta competencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio recreó una escena humorística que también despertó algunas críticas. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio causa revuelo al aparecer en video con tres mujeres: así fue el momento

Yeferson Cossio compartió un llamativo video en redes sociales con tres mujeres y sus seguidores no dudaron en reaccionar.

Yina Calderón y Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia. Yina Calderón

Yina Calderón arremetió sin filtro contra Yaya Muñoz en pleno en vivo: "ella es forzada"

Yina Calderón lanzó fuerte pulla contra Yaya Muñoz y hasta aseguró que la influencer es "la envidiosa del año".

La Segura impresiona. La Segura

La Segura impresiona con su radical cambio de look tras cirugía estética postparto

La Segura deslumbró en redes sociales con su transformación física y generó una ola de reacciones positivas entre sus fans.

Lo más superlike

La esposa de Greg Biffle logró comunicarse con su madre antes de sufrir el accidente. Viral

Revelan el último mensaje de la esposa del expiloto de NASCAR antes del trágico accidente

Durante la emergencia, la esposa de Greg Biffle alcanzó a comunicarse con su mamá y le dijo unas escalofriantes palabras.

Pepe Aguilar se mostró feliz por la asistencia a su concierto de una mujer de 93 años. Pepe Aguilar

Mujer de 93 años se vuelve viral tras asistir a concierto de Pepe Aguilar y así reaccionó él

Blessd hace importante anuncio. Blessd

Blessd hace inesperado e importante anuncio en pleno concierto sobre su carrera musical, ¿qué dijo?

Colores para Navidad Navidad

Vístete se este color para tener suerte en Navidad, según tu signo zodiacal

Alejandro Estrada se vuelve viral. Alejandro Estrada

¿Irreconocible? Así lucía Alejandro Estrada hace 20 años cuando comenzó en la actuación