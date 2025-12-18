Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicolás Arrieta comparte una inesperada fotografía junto a Lina Tejeiro y genera sorpresa en redes

Nicolás Arrieta compartió una imagen junto a Lina Tejeiro que despertó curiosidad y expectativa entre sus seguidores.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Nicolás Arrieta sorprendió a sus seguidores.
Nicolás Arrieta sorprendió a sus seguidores al posar junto a Lina Tejeiro. (Fotos Canal RCN)

El creador de contenido Nicolás Arrieta sorprendió al compartir una emotiva foto junto a la presentadora Lina Tejeiro.

Nicolás Arrieta emociona en su aparición junto a Lina Tejeiro.
Nicolás Arrieta emociona al aparecer junto a la actriz y presentadora Lina Tejeiro. (Fotos Canal RCN)

¿Qué publicó Nicolás Arrieta junto a Lina Tejeiro?

La imagen, publicada en su cuenta de Instagram, lo muestra acompañado de su inseparable perro Neruda y muy cercano a la actriz, a quien además señaló como “la jefa” en el mensaje que acompañó la publicación.

La relación entre ambos ya había dado señales en días anteriores, cuando Lina Tejeiro tuvo un gesto particular con Arrieta a través de redes sociales.

Nicolás reveló que la actriz lo había invitado al lanzamiento de su nueva marca, un evento que terminó con una escena que él mismo calificó como inolvidable: Lina conduciendo su lujoso automóvil mientras él viajaba como pasajero en la parte trasera.

“Nerudita y la Boss”, escribió Nicolás Arrieta en su publicación.

¿Nicolás Arrieta estará en la tercera temporada de La casa de los famosos?

Nicolás Arrieta se ha convertido en uno de los nombres más comentados de la tercera temporada de La casa de los famosos.

Su elección como primer habitante confirmado no fue casualidad: el público lo escogió como ganador del primer grupo de aspirantes, asegurándole un lugar dentro del reality.

Desde entonces, su participación ha generado expectativa y curiosidad sobre cómo será su desempeño dentro de la casa.

Hasta el momento, ya son doce los habitantes confirmados para esta nueva edición.

Ocho de ellos fueron seleccionados directamente por la audiencia, mientras que los otros han sido escogidos por el Jefe, la figura que marca las reglas dentro del programa.

Sin embargo, aún faltan más nombres por ser revelados, lo que mantiene a los seguidores atentos a cada anuncio oficial.

La producción ha comenzado a soltar pistas sobre lo que será el inicio del programa.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán, quienes estarán al frente de la conducción, han compartido detalles y adelantaron que el estreno está programado para enero de 2026.

El creador de contenido, con su estilo irreverente y su capacidad de generar controversia, promete ser uno de los protagonistas más llamativos de esta edición, mientras el público espera descubrir quiénes serán los próximos habitantes que completarán la selecta lista.

Lina Tejeiro invita a Nicolás Arrieta.
Lina Tejeiro invita a Nicolás Arrieta al lanzamiento de su nueva marca. (Fotos Canal RCN)
