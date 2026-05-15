Neider García envió mensaje a Maluma tras su encuentro con Karen Sevillano: “Juntos, pero no revueltos”

Neider García le envió un particular e inesperado mensaje a Maluma luego de su encuentro con Karen Sevillano.

Neider García y Karen Sevillano causaron revuelo en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué mensaje le envió Neider García a Maluma tras su encuentro con Karen Sevillano?

El cantante colombiano hizo el lanzamiento de su nuevo álbum en su casa en Medellín. En el video, que es una parodia, se le puede ver a Karen dándole la noticia a García y diciendo que jamás iría por allá y menos si es una invitación del cantante.

Sin embargo, momentos después le dice que tiene que llevar ropa a arreglar donde la modista, pero aparece en el evento compartiendo y disfrutando con Maluma.

Neider termina el video diciendo que el artista no le puede hacer eso y acompañó la publicación con un “Juntos, pero no revueltos”. El clip ha causado furor y ya supera las 500 mil reacciones.

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¿Cómo se llama el nuevo álbum de Maluma y cuándo es su lanzamiento?

El paisa presentó su nueva producción discográfica titulada “Loco x volver”, en medio de una velada poco convencional realizada a cielo abierto, rodeado de amigos cercanos, influenciadores y medios de comunicación.

En el evento se le vio compartiendo bebidas con los asistentes, mostrando un lado más relajado y cercano.

Este nuevo álbum, el séptimo de su carrera, promete ser un renacimiento artístico y cuenta con colaboraciones de figuras como Arcángel y Kany García, entre otros.

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La expectativa es alta, pues el cantante busca reafirmar su lugar en la cima del género urbano con sonidos frescos y letras que conecten con su público.

Hoy, 15 de mayo, la producción salió en todas las plataformas digitales, convirtiéndose en el regreso oficial del artista tras una pausa de tres años en los que se dedicó a su vida personal y a su rol como padre.

Además del lanzamiento privado, Maluma sorprendió a sus seguidores con un concierto gratuito en la Plaza Botero, donde se reunieron más de 8 mil personas para cantar sus éxitos y escuchar algunas de las nuevas canciones de “Loco x volver”.