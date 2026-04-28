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Exparticipante de La casa de los famosos denunció crueles comentarios por su físico

Exparticipante de La casa de los famosos expuso ofensivos comentarios que recibió por parte de un hombre.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La casa de los famosos: exparticipante expuso duros comentarios por su apariencia
La casa de los famosos: exparticipante expuso duros comentarios por su apariencia. (Foto Canal RCN | Freepik).

Nanis Ochoa, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió al revelar los ofensivos mensajes que recibió de un hombre tras someterse recientemente a una intervención en el rostro, procedimiento que, según explicó, estuvo relacionado con mejoras en su salud.

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¿Qué comentarios expuso Nanis Ochoa por parte de un hombre?

Hace pocas horas, Nanis Ochoa reapareció en sus redes sociales para exponer un caso de presunto acoso por parte de un hombre que comenta constantemente sus historias de Instagram con mensajes ofensivos relacionados con su aspecto físico.

Nanis Ochoa expuso duros comentarios que recibió por su apariencia física
Nanis Ochoa expuso duros comentarios que recibió por su apariencia física. (foto Canal RCN).

Desde que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia tuvo que someterse a un reciente retoque en su rostro por motivos de salud, muchos han creído que se trató de una decisión estética, pese a que ella lo ha aclarado en varias ocasiones. Precisamente, su apariencia actual ha generado reacciones negativas entre algunos internautas, como ocurrió con el hombre que decidió exponer públicamente para frenar este tipo de ataques.

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Según mostró, esta persona ha insistido en criticar su aspecto, calificando la intervención en su rostro como un acto de vanidad e ignorancia.

“Tanta vaina que se hace para verse así de fea, esa platica se perdió, la vanidad es cosa de gente muy ignorante”.

Aunque Nanis Ochoa respondió de forma contundente y aclaró que no se trató de vanidad, el hombre, según se aprecia, continúa dejando comentarios ofensivos en sus redes sociales.

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“Ignorante es decir que la ortognática fue por vanidad”.

Hasta el momento, Nanis Ochoa no ha indicado si tomará nuevas medidas frente a esta situación, pero sí dejó en evidencia su rechazo a los ataques relacionados con su apariencia.

¿Cuál fue la intervención que Nanis Ochoa se realizó en el rostro para mejorar su salud?

Nanis Ochoa se sometió a una c1rug14 ortognática, un procedimiento maxilofacial que se realiza con el fin de corregir la posición de los huesos de la mandíbula y el maxilar para alinearlos de manera adecuada.

Este procedimiento promete mejorar funciones básicas como morder, hablar o respirar, además de aportar cambios en la estética facial.

Nanis Ochoa rompió el silencio tras burlas por su físico en redes
Nanis Ochoa rompió el silencio tras burlas por su físico en redes. (Foto Canal RCN).

“Mejora la posición de los maxilares, la simetría del rostro y las funciones vitales. Esta cirugía no solo se trata de estética, ya que masticar mal puede afectar la digestión, la postura, la respiración y la salud de las articulaciones”, explicó el médico tratante de Nanis Ochoa en aquella ocasión.

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