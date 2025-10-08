Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Murió Bertha Benedetti de Carbonell, 'la dama del fútbol', a los 78 años

El fútbol colombiano se encuentra de luto tras conocer la lamentable noticia de que Bertha Benedetti falleció.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Falleció Bertha Benedetti
Bertha Benedetti falleció a los 78 años | Foto Freepik

El fútbol colombiano se encuentra de luto tras anunciar la muerte de Bertha Benedetti de Carbonell a sus 78 años.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el legado de Bertha Benedetti?

En la mañana del domingo 10 de agosto se confirmó el fallecimiento de Bertha Benedetti, fundadora, directora y presentadora del programa 'Fútbol solo Fútbol'.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Berthica Benedetti de Carbonell, fundadora del programa Fútbol Solo Fútbol y quien, en 1990, hizo historia como la primera mujer en presidir nuestra Fiesta, acompañando el reinado de María José Vengoechea"

Bertha se destacó por ser una fiel seguidora del Junior y de la Selección Colombia. "Su liderazgo, amor por las tradiciones y compromiso con el Carnaval dejaron una huella imborrable en la memoria de quienes vivimos y trabajamos por esta celebración", escribió la cuenta de Carnaval SA."

Artículos relacionados

¿Quién fue Bertha Benedetti?

Bertha fue reconocida como la primera mujer en conducir un programa deportivo en la región Caribe, consolidándose como una figura emblemática de esta zona.

A lo largo de su carrera, se destacó por su amor por el fútbol, lo que le valió el respeto y el cariño tanto en el ámbito deportivo como en el periodístico. De hecho, fue presidenta de la Junta del Carnaval de Barranquilla en 1990 y contribuyó al Comité de Belleza Local.

Además, logró cultivar varias amistades como Carlos 'El Pibe' Valderrama, Jorge Bolaño, Iván René Valenciano, entre muchas más.

Artículos relacionados

¿De qué falleció Bertha Benedetti?

Según su hermana, María Eugenia Benedetti, ‘Berthica’ falleció este domingo “de manera tranquila y sin sufrimiento” en su hogar, declaró al diario El Heraldo, sin brindar más detalles sobre la causa de su fallecimiento.

Por el momento, varios colegas, amigos, familiares y seguidores lamentan con profundo dolor el fallecimiento de Bertha.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hijos de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno enternecen con video probando dulces chinos como si fueran influencers. Luisa Fernanda W

Hijos de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno enternecen con video como influencers probando dulces chinos

Máximo y Dómenic, los hijos de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, hicieron un video, apoyados por sus padres y enternecieron las redes.

Hija de Camilo y Evaluna, Índigo, sorprendió con su swing al bailar en ensayo de su papá. Evaluna Montaner

Hija de Camilo y Evaluna, Índigo, enternece al bailar en ensayo de su papá

Índigo, la pequeña hija de los cantantes Camilo y Evaluna, sorprendió con el swing que tiene para bailar las canciones de su papá.

Altafulla, Karina García Talento nacional

Altafulla rompe el silencio tras supuestos rumores de ruptura con Karina García

Altafulla no se quedó callado y envió un mensaje a todos sus fans tras supuestas suposiciones de su ruptura con Karina García.

Lo más superlike

Falleció Juan Carlos Ramírez Talento internacional

Murió Juan Carlos Ramírez, reconocido actor mexicano de la serie 'Rosario Tijeras'

A los 38 años, el destacado actor Juan Carlos Ramírez falleció debido a una grave complicación cerebral.

Shakira, Antonio de la Rúa Shakira

Shakira y Antonio de la Rúa fueron captados juntos y desatan rumores | VIDEO

Raúl Ocampo, Mario Yepes MasterChef Celebrity Colombia

Raúl Ocampo reaccionó a la salida de Mario Yepes en MasterChef Celebrity: "Me inspiras"

Profundidad del océano Viral

Así es el pez telescopio que habita las misteriosas profundidades del océano | VIDEO

Lindsay Lohan en la conferencia de prensa de Lindsay Lohan en Social Film Loft Salud

¿Qué es el estrés postraumático, la condición que confesó tener Lindsay Lohan?