Murió Bertha Benedetti de Carbonell, 'la dama del fútbol', a los 78 años

El fútbol colombiano se encuentra de luto tras anunciar la muerte de Bertha Benedetti de Carbonell a sus 78 años.

¿Cuál fue el legado de Bertha Benedetti?

En la mañana del domingo 10 de agosto se confirmó el fallecimiento de Bertha Benedetti, fundadora, directora y presentadora del programa 'Fútbol solo Fútbol'.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Berthica Benedetti de Carbonell, fundadora del programa Fútbol Solo Fútbol y quien, en 1990, hizo historia como la primera mujer en presidir nuestra Fiesta, acompañando el reinado de María José Vengoechea"

Bertha se destacó por ser una fiel seguidora del Junior y de la Selección Colombia. "Su liderazgo, amor por las tradiciones y compromiso con el Carnaval dejaron una huella imborrable en la memoria de quienes vivimos y trabajamos por esta celebración", escribió la cuenta de Carnaval SA."

¿Quién fue Bertha Benedetti?

Bertha fue reconocida como la primera mujer en conducir un programa deportivo en la región Caribe, consolidándose como una figura emblemática de esta zona.

A lo largo de su carrera, se destacó por su amor por el fútbol, lo que le valió el respeto y el cariño tanto en el ámbito deportivo como en el periodístico. De hecho, fue presidenta de la Junta del Carnaval de Barranquilla en 1990 y contribuyó al Comité de Belleza Local.

Además, logró cultivar varias amistades como Carlos 'El Pibe' Valderrama, Jorge Bolaño, Iván René Valenciano, entre muchas más.

¿De qué falleció Bertha Benedetti?

Según su hermana, María Eugenia Benedetti, ‘Berthica’ falleció este domingo “de manera tranquila y sin sufrimiento” en su hogar, declaró al diario El Heraldo, sin brindar más detalles sobre la causa de su fallecimiento.

Por el momento, varios colegas, amigos, familiares y seguidores lamentan con profundo dolor el fallecimiento de Bertha.