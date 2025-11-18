¿Miss Universo cambió? Así será el formato de clasificación para elegir a la ganadora

Se acerca la fecha de la elección y coronación de Miss Universo 2025, el certamen de belleza más importante del mundo en el que decenas de candidatas compiten.

En esta oportunidad, las reinas de cada país llegaron a Tailandia, pues es el territorio anfitrión de esta edición.

¿Cómo será el formato de clasificación de Miss Universo 2025?

Antes de la final, la cual es el viernes 21 de noviembre, pero por cambios de horarios entre países, en Colombia se transmite el jueves 20 de noviembre a partir de las 8:00 p.m. por el Canal RCN, se van revelando detalles.

En ese sentido, se dio a conocer el formato de clasificación para elegir a la mujer más bella del universo y sorprendió porque hay cambios.

Coronación de Vanessa Pulgarín como Miss Universe Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

Miss Universo confirmó que para esta edición 74, hay algunas modificaciones en la clasificación, de modo que la velada de elección y coronación será de la siguiente manera:

Top 30

Top 10

Desfile en traje de playa y gala

Top 5

Pregunta

Top 3

Pregunta final

Ganadora

Lo anterior asombró porque antes no se había llevado a cabo un Top 30, sino que, por lo general, es un Top 16.

Además, aunque muchos querían que el Top 30 desfilara con el traje de playa y gala, se informó que solo lo hará el Top 10.

¿Cuándo y a qué hora será el desfile preliminar de Miss Universo 2025?

Antes de la gran final, las reinas de todo el mundo tienen la posibilidad de derrochar su belleza en un desfile preliminar, que se realiza un día antes de la coronación.

En ese orden de ideas, el miércoles 19 de noviembre se llevará a cabo la preliminar de Miss Universo 2025, a las 7:00 de la mañana hora Colombia.

En la preliminar, todas las candidatas suelen aparecer en su traje de playa y traje de gala, algunas dejan el mismo traje de gala para la final y otras lo cambian. Esta es la oportunidad perfecta para que el jurado perfile a varias y las ingrese en alguno de los tops.