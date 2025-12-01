Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Merly Ome hace triste confesión sobre su hija Yina Calderón en el día de su cumpleaños

La declaración de Merly Ome generó reacciones en redes al revelar que Yina Calderón no la felicitó en su cumpleaños.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Merly Ome hace triste confesión sobre su hija Yina Calderón
La declaración de Merly Ome generó reacciones en redes. Imágenes de Canal RCN

El cumpleaños de Merly Ome, madre de las reconocidas hermanas Calderón, estuvo marcado por una confesión que sorprendió a sus seguidores.

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, la señora reconoció que no recibió ninguna llamada de su hija Yina Calderón en su fecha especial, lo que generó comentarios y debate en el mundo digital.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Merly Ome sobre Yina Calderón tras su cumpleaños?

En medio de un directo, varios internautas preguntaron a Merly cómo había pasado su cumpleaños y si había recibido el saludo de sus hijas.

Andrea Valdiri causa sensación al compararse con la Selección Colombia antes de pelear con Yina Calderón.
Así reaccionaron los fans tras las palabras de Andrea Valdiri. sobre el encuentro con Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

La respuesta fue clara: “no me llamó, no me felicitó”, expresó refiriéndose a Yina Calderón. El detalle llamó la atención porque, en los últimos meses, madre e hija habían dado señales de reconciliación.

Sin embargo, la relación entre ambas ha sido reconocida como distante y marcada por diferencias de opinión. La ausencia de la empresaria en una fecha tan significativa volvió a poner en evidencia esas tensiones.

Artículos relacionados

La declaración no solo sorprendió a los asistentes al en vivo, sino también a miles de seguidores que replicaron la noticia en redes sociales, donde abundaron mensajes de apoyo y críticas hacia la creadora de contenido.

¿Por qué Yina Calderón se distanció de Merly Ome?

La distancia entre madre e hija se relaciona con un episodio reciente en la vida personal de Merly Ome. Yina expresó en varias oportunidades su desacuerdo con la relación sentimental de su madre con un hombre más joven, algo que aseguró no la hacía sentir cómoda.

Mientras Yina Calderón se mantuvo al margen, otra de las hijas de Merly, Juliana Calderón, sí compartió la celebración.

Merly, mamá de Yina y Juliana les landa indirecta en redes sociales.
Merly Ome confiesa que sus hijas no la acompañarán en su cumpleaños. (Foto Canal RCN)

La empresaria, conocida por su fuerte carácter y por estar vinculada con diferentes polémicas en el mundo digital, no se pronunció públicamente sobre la confesión de su madre ni sobre la fecha de cumpleaños.

El comentario de Merly Ome dividió opiniones en redes sociales. Algunos usuarios criticaron a Yina Calderón por no tener un gesto con su madre en un día importante, mientras otros aseguraron que los asuntos familiares deben resolverse en privado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano se sinceró sobre su vida amorosa Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano hizo revelación tras su ruptura con Juan David Tejada: "Abro convocatorias"

Aida Victoria Merlano se pronunció sobre su ruptura con Juan David Tejada e hizo inesperada confesión sobre su vida sentimental.

Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación Talento internacional

Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación, “no quiero más especulaciones”

A través de un comunicado oficial, los creadores de contenido terminaron su relación y pidieron respeto por el proceso personal que enfrentan.

Aida Victoria Merlano reaccionó a declaraciones de su ex Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano reaccionó a declaraciones de su ex, Juan David Tejada, sobre su ruptura

Aida Victoria Merlano rompió el silencio ante las declaraciones de su expareja Juan David Tejada sobre su ruptura y le mandó indirecta: "Un circo".

Lo más superlike

Valeria Aguilar respondió si Raúl Ocampo es su novio MasterChef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar rompió el silencio y respondió es o no novia de Raúl Ocampo de MasterChef

Valeria Aguilar aclaró si tiene una relación con Raúl Ocampo, su excompañero de MasterChef Celebrity, con curioso mensaje en redes.

Pelea entre hinchas colombianos y mexicanos Selección Colombia

Salió a la luz video del fuerte enfrentamiento entre hinchas colombianos y mexicanos: así fue

Declaraciones de Rogelio cambiarían la hipótesis de la muerte de B King y Regio en México: "estaban en algo raro" Talento internacional

Declaraciones de Rogelio cambiarían la hipótesis de la muerte de B King y Regio en México: "estaban en algo raro"

Zion comunica que se encuentra fuera de peligro. Talento internacional

Zion fue dado de alta, este es el reciente comunicado sobre su salud

Enfermedad de Flavia Laos Influencers

Qué es la soriasis guttata, la enfermedad incurable que padece la influencer Flavia Laos