Merly Ome hace triste confesión sobre su hija Yina Calderón en el día de su cumpleaños

El cumpleaños de Merly Ome, madre de las reconocidas hermanas Calderón, estuvo marcado por una confesión que sorprendió a sus seguidores.

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, la señora reconoció que no recibió ninguna llamada de su hija Yina Calderón en su fecha especial, lo que generó comentarios y debate en el mundo digital.

¿Qué dijo Merly Ome sobre Yina Calderón tras su cumpleaños?

En medio de un directo, varios internautas preguntaron a Merly cómo había pasado su cumpleaños y si había recibido el saludo de sus hijas.

Así reaccionaron los fans tras las palabras de Andrea Valdiri. sobre el encuentro con Yina Calderón.

La respuesta fue clara: “no me llamó, no me felicitó”, expresó refiriéndose a Yina Calderón. El detalle llamó la atención porque, en los últimos meses, madre e hija habían dado señales de reconciliación.

Sin embargo, la relación entre ambas ha sido reconocida como distante y marcada por diferencias de opinión. La ausencia de la empresaria en una fecha tan significativa volvió a poner en evidencia esas tensiones.

La declaración no solo sorprendió a los asistentes al en vivo, sino también a miles de seguidores que replicaron la noticia en redes sociales, donde abundaron mensajes de apoyo y críticas hacia la creadora de contenido.

¿Por qué Yina Calderón se distanció de Merly Ome?

La distancia entre madre e hija se relaciona con un episodio reciente en la vida personal de Merly Ome. Yina expresó en varias oportunidades su desacuerdo con la relación sentimental de su madre con un hombre más joven, algo que aseguró no la hacía sentir cómoda.

Mientras Yina Calderón se mantuvo al margen, otra de las hijas de Merly, Juliana Calderón, sí compartió la celebración.

Merly Ome confiesa que sus hijas no la acompañarán en su cumpleaños. (Foto Canal RCN)

La empresaria, conocida por su fuerte carácter y por estar vinculada con diferentes polémicas en el mundo digital, no se pronunció públicamente sobre la confesión de su madre ni sobre la fecha de cumpleaños.

El comentario de Merly Ome dividió opiniones en redes sociales. Algunos usuarios criticaron a Yina Calderón por no tener un gesto con su madre en un día importante, mientras otros aseguraron que los asuntos familiares deben resolverse en privado.