Melissa Gate se viraliza tras reacción por nueva canción de Altafulla

La famosa y bella creadora de contenido digital paisa conocida como Melissa Gate fue una de las finalistas más importantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia gracias a su carisma, pero también a su enemistad con el ganador, el cantante conocido como Altafulla.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre la nueva canción de Altafulla?

Pues parece que esa rivalidad continúa incluso después de terminado el programa, pues Melissa Gate encontró en su FYI de TikTok el video de un podcast en el que el artista urbano interpreta una parte de su nueva canción y no dudó en comentarlo, siendo enfática en que su canción, llamada ‘Reales’, es mejor.

Por supuesto el comentario no solo quedó allí, sino que fue reposteado por cuentas de chismes a las que les pareció interesante que la influencer haya comentado. Así pues, el comentario se hace viral y los internautas, como en prácticamente todo lo que ha sucedido en ese reality, tienen sus opiniones divididas.

Algunos internautas, los fans de Altafulla y Karina especialmente, la tildan de ardida por no haber ganado y mencionan que es la única forma de seguir sonando, hablando de ellos, ya que consideran que la vida de Gate sigue girando en torno a esos dos personajes con los que no tuvo una buena relación en el programa.

Por otro lado, quienes defienden a Melissa, no dudan en burlarse de la voz de Altafulla, preguntando si acaso sí canta. Además, hay un tercer bando de personas que consideran que es normal que esos personajes sigan cualquier polémica que se les ocurra porque eso es lo que les ayuda, a todos, a permanecer vigentes en las redes.

Cabe resaltar que la canción de Altafulla habla de una persona fiestera a quien le gustan todos los elementos de la rumba y lo que ello implica.

¿Por qué Melissa Gate y Altafulla no se llevaron bien?

Aunque Altafulla, al ingresar tarde a La casa de los famosos Colombia, expresó tener un gusto por Melissa Gate; esos acercamientos se fueron desvaneciendo poco a poco y terminaron acusándose mutuamente de temas que sus fandoms defendieron hasta el final fuera de la casa.

Altafulla decía que Melissa y otras personas de la casa 4t4c4ban y odiaban a Karina sin justa causa, más adelante agregando que también lo molestaban a él. Melissa, junto con otros compañeros como La Toxi, Emiro y Yina Calderón alegaban, por su parte, que tanto el barranquillero como su novia se hacían las víctimas y eso no les gustaba.