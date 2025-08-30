Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hijo de Melissa Gate confrontó a la influencer tras rumores de romance con Luca Onestini

Melissa Gate y Luca Onestini, exparticipante de All-Stars, desataron rumores de romance tras planear un viaje juntos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Melissa Gate, en aprietos: su hijo la cuestiona por Luca Onestini
Hijo de Melissa Gate sorprende al confrontarla por rumores con Luca Onestini. (Foto Canal RCN).

Melissa Gate y Luca Onestini volvieron a ser tema de conversación tras varios meses de haber convivido una semana dentro de La casa de los famosos All-Stars. La pareja reapareció en un live que desató rumores de romance, tras revelar sus planes de realizar un viaje juntos.

¿A dónde planean viajar Melissa Gate y Luca Onestini, exparticipante de All-Stars?

Durante un en vivo en la plataforma de videos TikTok, Melissa Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia y Luca Onestini, exparticipante de All-Stars sorprendieron al aparecer juntos.

Melissa Gate y Luca Onestini confirman que planean un viaje juntos
Melissa Gate y Luca Onestini revelan detalles de su primer viaje juntos. (Foto Canal RCN).

La reconocida pareja que enamoró a los televidentes con su evidente cercanía volvió a emocionar a sus seguidores al revelar que estarían planeando un viaje juntos a Francia, país de origen de Onestini para conocer diferentes lugares turísticos, además de visitar la Torre Eiffel en París.

Sin embargo, todo parece ser que se trató de una simple conversación que no llegó a concretar nada, por el momento.

¿Cómo reaccionó el hijo de Melissa Gate a los rumores de romance con Luca Onestini?

Ahora bien, luego de que en redes sociales se viralizara la conversación entre Melissa Gate y Luca Onestini, el hijo de la influenciadora no dudó en confrontarla para conocer de primera mano si estos eran ciertos o no.

Melissa Gate y Luca Onestini confirman viaje juntos: ¿romance en puerta?
Melissa Gate y Luca Onestini sorprenden: así será su primer viaje juntos. (Foto Canal RCN).

De esta manera, en pleno en vivo, Juan José, quien actualmente se encuentra de regreso en Estados Unidos junto a su padre, llamó a Melissa Gate y le preguntó directamente sobre estos rumores.

Sin pensarlo dos veces, quiso saber quién era Luca, pues sus seguidores le estaban diciendo que ya tenía “nuevo padrastro”. Ante esto, Melissa negó tener una relación con el modelo.

“Un amigo, relájese, usted no tiene padrastro. Yo no tengo novio ahora… Uno no puede hablar con nadie, porque ya es padrastro. Yo solo tengo amigos, hombres ahora no quiero, quiero dinero, trabajar, ser importante, ayudar a los demás”.

Así mismo, la creadora de contenido le pidió que no prestara atención a los comentarios malintencionados que pudieran afectar su reputación.

