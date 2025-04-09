Melissa Gate rompió el silencio sobre haberse involucrado con un hombre comprometido y mayor

La influenciadora Melissa Gate ha estado involucrada en especulaciones que habría estado vinculada con un hombre comprometido mayor que ella.

¿Melissa Gate se involucró con un hombre con pareja?

El creador de contenido Valentino señaló a Melissa Gate de haberse involucrado con un hombre que tenía pareja y que era mayor que ella por dinero.

“Acá, lo peor, es que sabiendo que es algo que tú haces, criticaras a Karina y criticaras a todas las mujeres”, señaló Valentino.

En Dimelo King habló al respecto e incluso tuvo una invitada, con quien habría mostrado las pruebas de dicha situación.

¿Cómo reaccionó Melissa Gate a las acusaciones de Valentino en su contra?

La paisa no se ha referido al tema directamente, pero sí lo hizo a través de la empresaria Yina Calderón, con quien se reencontró recientemente en México, a quien desmintió dicha información.

Yina Calderón realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde confesó que sostuvo una conversación con Melissa Gate en la que ella la interrogó al respecto.

"Se puso muy seria y me dijo 'Yina eso es totalmente falso, yo no tengo la necesidad de estar saliendo con viejitos' y yo le creo. Yo en algún momento de la vida, ya no, yo creí que era lesbiana, pero yo no me la imagino con un viejito sacándole plata, siento que no tiene ese perfil", dijo.

¿Qué opina Yina Calderón sobre las declaraciones de Valentino contra Melissa Gate?

La empresaria indicó que, aunque Melissa Gate aparente ser loca y rara, cree en que dichos rumores no son ciertos y que Melissa le dijo la verdad.

"No es ni siquiera una mujer coqueta", agregó.

Por ahora, los fanáticos de Melisa Gate están a la expectativa de que se pronuncie directamente y le responda a Valentino sus acusaciones.

Por el momento, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia continúa disfrutando de su paso por México, donde está trabajando en algunos proyectos y sigue entreteniendo a sus seguidores en redes sociales con sus particulares ocurrencias y comentarios que se vuelven tan virales.