La influenciadora Melissa Gate confesó a sus millones de fanáticos cómo logró superar su autismo durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido señaló en entrevista con Tenay Rodríguez que un profesional la diagnosticó con autismo en un nivel bajo, razón por la que no era tan sociable en el reality.

Destacó que ella hace sus pataletas como una niña pequeña, pero siempre trata de guardar compostura y siempre recordar que es una adulta.

La paisa detalló que durante el reality trató siempre de controlar esos momentos en los que tuvo algunos bajones, cuya situación la narró entre lágrimas al tener que recordar.

"Tuve ataques de ansiedad que me iba a sufrir en el baño para que nadie me viera porque igual el show debe continuar, habían momentos en los que no podía respirar bien", confesó.