Una de las participantes más habladas y comentadas de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia fue sin duda la antioqueña Melissa Gate, quien tuvo varios momentos a lo largo de la competencia.

Uno de los momentos más emotivos a lo largo de La casa de los famosos Colombia fue el congelado de Juan José, el hijo de la influenciadora antioqueña.

La visita del hijo de Melissa Gate despertó la curiosidad de los televidentes y sus seguidores en conocer detalles de su pasado, como por ejemplo quién era el papá de Juan José.

Sin embargo, en redes sociales e internet no había rastro de quién era el papá del hijo de Melissa Gate, lo único que se sabía era que se llamaba Alejandro y vivía en Estados Unidos., esto lo reveló la influenciadora en la dinámica de 'La línea de la vida'.

Recientemente, Juan José fue el encargado de revelar el rostro de su papá a través de redes sociales, esto lo hizo para celebrarle el Día del Padre y agradecerle por su crianza.

Juan José compartió una foto en la que posó junto a su padre, en esta se les ve encima del platón de una camioneta de color azul.

Alejandro luce una gorra de color mostaza, una camiseta negra y un pantalón de estintado militar, a su vez, se ve sonriente mientras le hace un gesto con sus manos en la cabeza de Juan José.

Esta es la primera imagen que se conoce de la expareja de Melissa Gate, quien según reveló ella en La casa de los famosos Colombia fue su primer amor y con el que vivió una compleja relación.

Melissa Gate reveló en La casa de los famosos Colombia que su relación con Alejandro, empezó cuando ella tenía 15 años, edad en la que quedó embarazada de Juan José.

Tras dos años, Melissa Gate se fue a vivir con Alejandro, con quien se imaginaba una historia de cuenta de hadas porque estaba enamorada de él.

A los 17 me fui a vivir con el papá de mi hijo, fue mi primer amor.

Sin embargo, según reveló la antioqueña su relación fue complicada y con el tiempo empezó a deteriorarse, siendo la muerte de su cuñado el punto de quiebre. Fue allí cuando su expareja se va para Estados Unidos y se lleva a Juan José.

Alejandro es muy buen papá, pero fue muy mal marido. Yo sentía que no lo quería, que me había dañado tanto que definitivamente que no, muchas mujeres nos vemos obligadas a estar en una relación por el qué dirán.