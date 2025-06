Karina García no ha parado de causar sensación desde el final de La casa de los famosos Colombia en donde su pareja Andrés Altafulla salió como ganador.

La modelo antioqueña ha estado activa compartiendo detalles de lo que ha sido su vuelta a la realidad tras La casa de los famosos Colombia.

Recientemente, Karina García les mostró a sus seguidores que decidió irse de viaje para Barranquilla, la ciudad de origen de su pareja Altafulla.

La influenciadora paisa les mostró a sus seguidores la efusiva forma en que la recibieron en el aeropuerto Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz en donde una gran cantidad de gente se reunieron para recibirla.

Karina García decidió saludar y tomarse algunas fotos con sus seguidores que le gritaban palabras de cariño y apoyo, asegurándole que tenía una gran fanaticada en la costa.

Tras el final del reality del Canal RCN, Karina García viajó a Medellín en compañía de Altafulla para que él conociera a sus dos hijos Isabella y Valentino.

Según lo que mostraron en sus redes sociales la conexión y química entre los hijos de Karina García y Altafulla fue inmediata y así quedó evidenciado en el contenido que compartieron en los últimos días.

Al parecer, tras este viaje por Medellín, Altafulla decidió invitar a Karina García a su tierra natal, Barranquilla, para que ahora ella sea la que conozca a sus seres queridos, en especial a su mamá.

En los videos compartidos hasta el momento por la modelo paisa y sus fanáticos no se evidenció la presencia de algún familiar de Altafulla, en especial de la señora Ross.

Karina García y la señora Ross no se han podido conocer oficialmente ya que cuando la mamá del cantante visitó La casa de los famosos Colombia la modelo ya había sido eliminada.

Precisamente, en ese visita Altafulla reveló que su mamá lo regañó por romper la promesa que había hecho de no involucrarse sentimentalmente con alguna mujer dentro del reality, algo que él no pudo cumplirle.

Mi mamá me dijo: yo te dije que no estuvieras con nadie, te dije que te acordaras cuando te montaras al avión, que no estuvieras con nadie, que estuvieras solo y no me hiciste caso, me desobedeciste.