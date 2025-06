El cantante Altafulla recibió a la influenciadora Karina García quien llegó a Barranquilla para conocer a su familia y el entorno del artista luego de que este conociera el suyo en Medellín tras ganar La casa de los famosos Colombia.

El barranquillero optó por irse junto a ella en un carro de golf recorriendo un prestigioso club cerca de su casa en la ciudad.

La paisa realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, en la que mostró parte del recorrido.

Allí mostró lujosas casas, lagos y zonas verdes con las que quedó completamente cautivada.

Con el humor que los caracteriza y debido a que los planes que organizaban durante su participación en La casa de los famosos Colombia se hicieron tan virales en redes sociales, continuaron alimentando dichos comentarios a sus fanáticos que tanto les llamaron la atención.

"Si me tienes es un club súper top, estrato 50 no me vas a llevar a bajarme de estrato. Mi amor me tienes sorprendida con este plan estrato 50, wao, me encanta, me siento con el Miami", le dijo.