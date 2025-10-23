Melissa Gate revela el inesperado problema de salud que enfrenta tras su reciente operación

La influenciadora Melissa Gate volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de su reciente intervención estética. Tras mostrar los primeros resultados del procedimiento, la exintegrante de ‘La casa de los famosos Colombia’ sorprendió al contar que su recuperación no ha sido tan sencilla como muchos imaginaban.

¿Qué problema de salud enfrenta Melissa Gate tras su cirugía?

El pasado 22 de octubre de 2025, Gate apareció en Instagram para contar cómo avanza su recuperación. Luego de mostrar los avances de su cirugía de nariz, la influenciadora antioqueña reveló que está lidiando con un inesperado problema de salud: un fuerte estreñimiento causado por la anestesia que le aplicaron durante el procedimiento.

Melissa Gate habla sobre su experiencia tras su cirugía / (Fotos del Canal RCN y Freepik)

La creadora de contenido, quien había compartido pocos detalles de su operación, terminó contándolo todo a través de sus historias de Instagram.

Allí relató cómo este efecto secundario la llevó a probar distintos remedios naturales como jugos de ciertas frutas y más, sin obtener resultados inmediatos.

¿Qué contó Melissa Gate sobre el problema que le dejó la anestesia?

Melissa Gate relató entre risas y algo de preocupación que la anestesia le provocó un fuerte estreñimiento.

Explicó que había probado diferentes remedios naturales, entre ellos jugos de papaya, pitahaya y laxantes, pero ninguno dio efecto. Finalmente, señaló que tuvo que recurrir a una alternativa médica para aliviar el malestar.

Horas más tarde, contó que el tratamiento empezó a dar resultado y que, de manera curiosa, todos los métodos que había intentado comenzaron a funcionar al mismo tiempo.

“Ahora el jugo de papaya, los laxantes, la pitahaya ... todo está funcionando al mismo tiempo”, aseguró.

Sus seguidores no pasaron por alto el mensaje y reaccionaron con comentarios de apoyo y humor, resaltando la naturalidad con la que la creadora de contenido comparte los aspectos más complicados de su recuperación.

¿Cómo avanza la recuperación de Melissa Gate tras su operación de nariz?

Días antes de mencionar su problema de salud, Melissa Gate había compartido imágenes del resultado de su intervención estética.

En las publicaciones se le veía con el rostro desinflamado, gafas grandes y vendajes en la nariz, que ahora luce más respingada.

Melissa Gate continúa recuperándose tras su cirugía de nariz / (Foto de Buen día, Colombia)

La antioqueña explicó que decidió someterse al procedimiento aprovechando un periodo sin compromisos laborales frente a cámara. Además, aclaró que prefirió revelar ella misma los detalles, luego de que la noticia se filtrara en redes sociales.

Aunque el proceso posoperatorio no ha sido fácil, la influenciadora aseguró que su recuperación continúa avanzando. Los internautas destacan que esperan verla completamente recuperada en sus próximos contenidos.