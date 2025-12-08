Melissa Gate habría lanzado pulla contra mamá de Altafulla, ¿qué dijo?

El nombre de Melissa Gate constantemente está acaparando la atención mediática por sus polémicos declaraciones en redes y muestra de esto fue un reciente comentario que muchos asociaron con Altafulla y su mamá.

Artículos relacionados Paola Turbay Paola Turbay despide a Miguel Uribe Turbay con emotivo mensaje: “Te voy a extrañar”

¿Cuál fue el polémico comentario de Melissa Gate sobre Altafulla y su mamá?

Melissa Gate se ha mostrado activa en redes sociales haciendo transmisiones en vivo en donde responde a preguntas de sus seguidores o reacciona a diferentes temas.

En medio de una reciente transmisión la influenciadora empezó a cantar e improvisar, en medio de una de esas improvisaciones lanzó varias rimas controversiales.

En una de esas rimas la antioqueña les respondió a todos sus 'haters' expresándoles que no iba a poder apagar su brillo y talento.

No van a poder con la loca tatuada, rapera, influencer, lo que sea mi amor.

Melissa Gate habría lanzado indirecta a Altafulla y su mamá. (Fotos Canal RCN).

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Raúl Ocampo habló del vacío que le dejó la muerte de Alejandra Villafañe: “estoy tratando de honrarla”

¿Cuál fue la pulla de Melissa Gate que internautas asocian con Altafulla y su mamá?

Melissa Gate en su improvisación y rima hizo alusión a un tema de compra de votos y también mencionó un tema de influencias.

Específicamente, la influenciadora expresó que era una persona que no necesitaba de comprar votos y tampoco de mover influencias a su favor.

No ando comprando votos como gente de verdad. No tenemos rosca política como tú y tu mamá. Anótala ahí.

Estos comentarios que hizo Melissa Gate en su transmisión en vivo no pasaron por desapercibido y muchos internautas han asegurado que estas palabras no eran casualidad y las empezaron a asociar con el ganador de La casa de los famosos Colombia y su mamá.

¿Qué reacciones ha dejado las supuestas pullas de Melissa Gate en contra de Altafulla y su mamá?

Como era de esperarse este clip de Melissa Gate improvisando y lanzado indirectas no ha pasado por desapercibido en redes sociales.

Muchos internautas han asegurado que de ser en verdad una pulla para Altafulla y su mamá no tendría sentido, ya que el reality se había acabado hace más de dos meses.

Asimismo, algunos internautas le expresaron a Melissa Gate que le bajara a sus mensajes de odio en redes sociales y que se concentrara en hacer un contenido diferente aprovechando su talento de actuación e improvisación.

Cabe resaltar que, Melissa Gate dejó claro semanas atrás que se enfocaría en su carrera musical.