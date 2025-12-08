Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate habría lanzado pulla contra mamá de Altafulla, ¿qué dijo?

Melissa Gate lanzó polémica frase en redes e internautas lo asocian como una indirecta para Altafulla y su progenitora.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Melissa Gate lanzó controversial frase en redes
Melissa Gate dejó polémica frase en transmisión en vivo. (Fotos Canal RCN)

El nombre de Melissa Gate constantemente está acaparando la atención mediática por sus polémicos declaraciones en redes y muestra de esto fue un reciente comentario que muchos asociaron con Altafulla y su mamá.

¿Cuál fue el polémico comentario de Melissa Gate sobre Altafulla y su mamá?

Melissa Gate se ha mostrado activa en redes sociales haciendo transmisiones en vivo en donde responde a preguntas de sus seguidores o reacciona a diferentes temas.

En medio de una reciente transmisión la influenciadora empezó a cantar e improvisar, en medio de una de esas improvisaciones lanzó varias rimas controversiales.

En una de esas rimas la antioqueña les respondió a todos sus 'haters' expresándoles que no iba a poder apagar su brillo y talento.

No van a poder con la loca tatuada, rapera, influencer, lo que sea mi amor.

Rumores con Karina: Melissa lanzó un comentario a Altafulla que generó reacciones
Melissa Gate habría lanzado indirecta a Altafulla y su mamá. (Fotos Canal RCN).

¿Cuál fue la pulla de Melissa Gate que internautas asocian con Altafulla y su mamá?

Melissa Gate en su improvisación y rima hizo alusión a un tema de compra de votos y también mencionó un tema de influencias.

Específicamente, la influenciadora expresó que era una persona que no necesitaba de comprar votos y tampoco de mover influencias a su favor.

No ando comprando votos como gente de verdad. No tenemos rosca política como tú y tu mamá. Anótala ahí.

Estos comentarios que hizo Melissa Gate en su transmisión en vivo no pasaron por desapercibido y muchos internautas han asegurado que estas palabras no eran casualidad y las empezaron a asociar con el ganador de La casa de los famosos Colombia y su mamá.

¿Qué reacciones ha dejado las supuestas pullas de Melissa Gate en contra de Altafulla y su mamá?

Como era de esperarse este clip de Melissa Gate improvisando y lanzado indirectas no ha pasado por desapercibido en redes sociales.

Muchos internautas han asegurado que de ser en verdad una pulla para Altafulla y su mamá no tendría sentido, ya que el reality se había acabado hace más de dos meses.

Asimismo, algunos internautas le expresaron a Melissa Gate que le bajara a sus mensajes de odio en redes sociales y que se concentrara en hacer un contenido diferente aprovechando su talento de actuación e improvisación.

Cabe resaltar que, Melissa Gate dejó claro semanas atrás que se enfocaría en su carrera musical.

