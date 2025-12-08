Melissa Gate habría lanzado pulla contra mamá de Altafulla, ¿qué dijo?
Melissa Gate lanzó polémica frase en redes e internautas lo asocian como una indirecta para Altafulla y su progenitora.
El nombre de Melissa Gate constantemente está acaparando la atención mediática por sus polémicos declaraciones en redes y muestra de esto fue un reciente comentario que muchos asociaron con Altafulla y su mamá.
¿Cuál fue el polémico comentario de Melissa Gate sobre Altafulla y su mamá?
Melissa Gate se ha mostrado activa en redes sociales haciendo transmisiones en vivo en donde responde a preguntas de sus seguidores o reacciona a diferentes temas.
En medio de una reciente transmisión la influenciadora empezó a cantar e improvisar, en medio de una de esas improvisaciones lanzó varias rimas controversiales.
En una de esas rimas la antioqueña les respondió a todos sus 'haters' expresándoles que no iba a poder apagar su brillo y talento.
No van a poder con la loca tatuada, rapera, influencer, lo que sea mi amor.
¿Cuál fue la pulla de Melissa Gate que internautas asocian con Altafulla y su mamá?
Melissa Gate en su improvisación y rima hizo alusión a un tema de compra de votos y también mencionó un tema de influencias.
Específicamente, la influenciadora expresó que era una persona que no necesitaba de comprar votos y tampoco de mover influencias a su favor.
No ando comprando votos como gente de verdad. No tenemos rosca política como tú y tu mamá. Anótala ahí.
Estos comentarios que hizo Melissa Gate en su transmisión en vivo no pasaron por desapercibido y muchos internautas han asegurado que estas palabras no eran casualidad y las empezaron a asociar con el ganador de La casa de los famosos Colombia y su mamá.
¿Qué reacciones ha dejado las supuestas pullas de Melissa Gate en contra de Altafulla y su mamá?
Como era de esperarse este clip de Melissa Gate improvisando y lanzado indirectas no ha pasado por desapercibido en redes sociales.
Muchos internautas han asegurado que de ser en verdad una pulla para Altafulla y su mamá no tendría sentido, ya que el reality se había acabado hace más de dos meses.
Asimismo, algunos internautas le expresaron a Melissa Gate que le bajara a sus mensajes de odio en redes sociales y que se concentrara en hacer un contenido diferente aprovechando su talento de actuación e improvisación.
Cabe resaltar que, Melissa Gate dejó claro semanas atrás que se enfocaría en su carrera musical.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike