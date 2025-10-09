Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate habría lanzado pulla contra Karina García durante trasmisión

Recientemente, Melissa Gate causó revuelo en redes sociales al lanzar comentarios que estarían destinados a Karina García.

Melissa Gate y Karina García en La casa de los famosos Colombia.
Melissa Gate habría lanzado pulla contra Karina García. Foto | Canal RCN.

Melissa Gate, quien con frecuencia acapara la atención en redes sociales con sus polémicas apariciones, una vez más causó revuelo al lanzar fuertes comentarios que estaría dirigidos hacia Karina García.

¿Por qué Melissa Gate arremetió contra Karina García en las últimas horas?

En medio de una trasmisión en vivo que llevó a cabo la finalista de La casa de los famosos Colombia 2025, se habría despachafdo contra su excompañera haciendo énfasis en los eventos que ha cancelado y poniendo en duda lo que ha alcanzado tras su salida del reality.

“Las acciones pesan más que las palabras, tú puedes hablar mucho y decir que eres la mejor pero lo difícil es demostrarlo”, afirmó la Melissa durante este espacio en el que estuvieron conectados cientos de personas.

Allí, la polémica influenciadora, retó a García y le insistió para que demostrara por por qué se considera la mejor, dejando una vez más en evidencia que la discordia está más viva que nunca.

¿Por qué Melissa Gate arremetió contra Karina García?

Las diferencias entre Melissa y Karina se dieron en un principio mientras convivían juntas en La casa de los famosos Colombia, y aunque inicialmente ambas tenían una relación cordial, conforme fue avanzando el programa esto fue cambiando hasta el punto en que, en varias oportunidades tuvieron confrontaciones.

Pese a que para muchos de los exparticipantes los conflictos se quedaron al interior de la casa, con este episodio Gate dejó claro que para ella aún no ha terminado y que sus desacuerdos con la García traspasaron la pantalla.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras las declaraciones de Melissa Gate contra Karina García?

Como era de esperarse, las recientes declaraciones de Gate desataron diversas opiniones entre los internautas, especialmente seguidores de la modelo antioqueña, quienes se mostraron en desacuerdo con lo dicho y rechazaron sus palabras.

“Por eso todos amamos a Karina ella no está pendiente de la vida de los demás”, “Karina es la mejor”, “Ay Dios Kari, qué le has hecho tu a esa mujer que esta tan ardida”, “¿Melisa tiene que hablar de Karina para figurar?”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Por ahora, la también empresaria de ropa deportiva no se ha pronunciado frente a los 4taques, por lo que muchos esperan que en las próximas horas reaparezca para defender.

