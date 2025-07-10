Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mauricio Figueroa sorprendió al Jefe de La casa de los famosos Colombia con inesperada propuesta

Un comentario de Mauricio Figueroa al Jefe de La casa de los famosos Colombia sobre la nueva temporada despertó curiosidad en redes.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Mauricio Figueroa le comenta al jefe de La casa de los famosos que quiere volver.
Mauricio Figueroa causa revuelo en redes al comentar la publicación del jefe de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

Aunque la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia terminó en junio de 2025, uno de sus participantes más recordados, Mauricio Figueroa, ha vuelto a ser tema de conversación entre los seguidores del reality.

¿Qué dijo Mauricio Figueroa al jefe de La Casa de los Famosos Colombia?

El actor, conocido por su trayectoria en televisión y teatro, sorprendió recientemente con un comentario que involucra directamente al jefe de La casa de los famosos Colombia.

Mauricio Figueroa
Mauricio Figueroa y su paso en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Durante su paso por el programa, Figueroa se ganó el cariño del público por su autenticidad, sentido del humor y cercanía con varios compañeros, especialmente Melissa Gate.

Su salida, ocurrió el 10 de marzo de 2025, fue determinada por el equipo médico del Canal RCN, debido a unas molestias físicas que comprometían su bienestar. A pesar de haber pedido en varias ocasiones que no lo salvaran, el público lo mantuvo en competencia hasta que su estado de salud lo obligó a salir.

¿Mauricio Figueroa estará en La casa de los famosos 3?

Recientemente, el jefe de La casa de los famosos Colombia publicó en su cuenta oficial de Instagram una pregunta dirigida a los internautas: “Si pudieran conversar conmigo, ¿Qué me preguntarías?”. La publicación generó cientos de respuestas, pero una en particular llamó la atención.

Mauricio Figueroa le comenta al jefe de La casa de los famosos que quiere volver.
Comentario de Mauricio Figueroa en la cuenta oficial del jefe de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

Don Mauricio escribió: "¿Puedo volver?". El comentario acumuló numerosos likes y generó una ola de reacciones entre los seguidores del programa. Muchos comentaron que les gustaría ver de nuevo a Mauricio dentro de la casa, ya sea como invitado especial o como parte de alguna dinámica.

Hasta el momento no se ha confirmado ningún tipo de regreso, pero el gesto de Mauricio Figueroa demuestra que su vínculo con La casa de los famosos Colombia sigue vivo, y que su presencia continúa resonando en la memoria colectiva de los televidentes.

¿Qué impacto tuvo la participación de Mauricio Figueroa en el programa?

Mauricio Figueroa logró trascender el formato del programa, convirtiéndose en un referente emocional para muchos televidentes.

Su participación no solo aportó entretenimiento, sino también humanidad y sensibilidad y una visión madura dentro de una competencia marcada por la intensidad.

Mauricio Figueroa
Mauricio Figueroa es de los actores más experimentados en Colombia | Foto del Canal RCN.
