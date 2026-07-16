En las últimas semanas, los nombres de Mateo Varela y Norma Nivia se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales por informarles a sus seguidores que están comprometidos.

Así también, Mateo Varela ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por revelar en ‘Buen Día, Colombia’, la razón por la que le pidió matrimonio dos veces a Norma Nivia.

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¿Cuál fue la razón por la que Mateo Varela le propuso matrimonio a Norma Nivia dos veces?

Recientemente, Mateo Varela y Norma Nivia han generado múltiples diversas opiniones en las distintas plataformas digitales por las distintas confesiones que hicieron sobre su vida sentimental, en especial, por todo lo que han vivido desde que están comprometidos.

Esto reveló Mateo Varela de la propuesta a Norma Nivia. | Foto: Canal RCN

Por ello, Mateo aprovechó la oportunidad para expresarse acerca de los motivos por los que le pidió matrimonio dos veces a Norma Nivia, pues, dijo lo siguiente:

“Me puse muy nervioso que la embarré por todo lado. Entonces, hubo una primera pedida que ni la grabé, no me arrodillé, no dije nada, me quedé en blanco y no dije nada. Eso fue en un restaurante cuando íbamos para Japón, pues, soñábamos con comer sushi y reservé un restaurante allá. Lo importante, es que tuviera la intención”, agregó Mateo.

Posteriormente, Mateo se desilusionó al ver que el lugar al que llevó a Norma Nivia no era cómo pensaba. Sin embargo, esto no fue motivo para evitar pedirle matrimonio.

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¿Qué dijo Norma Nivia en Buen Día, Colombia tras las dos propuestas de matrimonio que le hizo Mateo Varela?

En medio de la confesión que hizo Mateo Varela sobre las dos propuestas de matrimonio que hizo y Norma Nivia se conmovió al revelar lo siguiente:

¿Cómo se conocieron Mateo Varela y Norma Nivia? | Foto: Canal RCN

“Yo le decía a él porque ese rostro que vi, lo intuí. Igual, yo le dije que esas cosas pasaban porque ocurre mucho en el teatro. Posteriormente, cuando saca la caja y me hace la propuesta, quedé en shock porque él no hablaba. Luego él se puso a llorar y eso me conmovió”, reiteró Norma Nivia.

Sin duda, Norma Nivia y Mateo se han posicionado como dos de las parejas más destacadas en el mundo del entretenimiento, pues, se conocieron en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.