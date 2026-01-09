Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mateo Carvajal reveló el método con el que logró que su hijo corra maratones

Mateo Carvajal contó cómo hizo para que su hijo Salvador heredara su pasión por los maratones.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El sorprendente método de Mateo Carvajal para que su hijo corra maratones
El sorprendente método de Mateo Carvajal para que su hijo corra maratones. (Foto Canal RCN | Freepik).

El creador de contenido digital y deportista profesional Mateo Carvajal puso fin al misterio y reveló su estrategia para inculcar a su hijo Salvador el gusto por correr maratones, tal y como él lo ha hecho durante años.

¿Cuál es la estrategia que Mateo Carvajal implementó para que su hijo corra maratones?

Con una serie de videos compartidos por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Mateo Carvajal comentó junto a su más reciente entrenamiento con su hijo cómo logró inculcarle su gusto y habilidad para que corriera maratones como él.

La técnica que usó Mateo Carvajal para que su hijo corra como todo un atleta
La técnica que usó Mateo Carvajal para que su hijo corra como todo un atleta. (Foto Canal RCN).

Según explicó, tuvo que explicarle este deporte como si se tratara de un juego para que lograra ir adquiriendo la resistencia y puliendo su técnica para evitar lesiones en sus piernas cuando decidieran correr de manera profesional. Para esto usó como referencia el juego ‘El piso es lava’ que cosiste en tocar la menor cantidad de tiempo el suelo para no “quemarse”, pues así evitas en realidad perder energía y velocidad al momento de correr.

Así mismo, mencionó que a su corta edad Salvador es capaz de correr hasta 3 kilómetros de manera continua sin sentirse agitado o cansado en extremo, mientras entablan charlas para que su mente se distraiga y no sienta el impacto de su esfuerzo físico.

“Suelo a veces distraerlo para que no piense en cuánto le falta a través de juegos, ponemos música, le voy indicando siempre la ruta para que él tenga siempre una idea de cómo va y cuánto le falta”

¿El hijo de Mateo Carvajal ya ha corrido maratones?

Salvador, el hijo de Mateo Carvajal y Melina Rodríguez, cumplió su sueño de correr una maratón de 5 kilómetros con éxito junto a su papá en 2024. El menor, quien en ese entonces tenía apenas 4 años logró llegar a la meta sin sufrir ningún tipo de recaída en el proceso.

“¡Lo lograste! ¡Te felicito mi héroe! Es muy difícil explicarles la felicidad que sentimos de verte luchar, de tu esfuerzo y tu carácter. Gracias Dios por esta inspiración que guardaré el resto de mi vida y a todos los que siguieron el proceso un abrazo fuerte”, mencionó el paisa en aquella ocasión.

Mateo Carvajal confesó cómo logró que su hijo se convierta en maratonista
Mateo Carvajal confesó cómo logró que su hijo se convierta en maratonista. (Foto Canal RCN).
