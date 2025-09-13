Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mateo Carvajal responde a fan que inventó relación con él: así reaccionó

Mateo Carvajal, sorprendió a sus seguidores al responderle a una fan que aseguró tener una relación con él.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Mateo Carvajal enfrentó a fan que inventó romance con él: así reaccionó
Fan inventó relación con Mateo Carvajal y su reacción sorprendió a todos. (Foto Canal RCN).

El reconocido influenciador y deportista profesional Mateo Carvajal reaccionó a las recientes afirmaciones por parte de una internauta que aseguraba tener una relación sentimental con él; su reacción desató toda clase de comentarios en redes.

Artículos relacionados

¿Por qué seguidora de Mateo Carvajal inventó una relación sentimental con él?

En un reciente video publicado por medio de la plataforma de videos TikTok se dio a conocer que una seguidora de Mateo Carvajal aseguró tener una relación con el deportista, esto con el fin de jugarle una broma a su abuela.

La respuesta de Mateo Carvajal a una fan que inventó tener relación con él
Mateo Carvajal se pronunció tras broma de fan que inventó relación con él. (Foto Canal RCN).

Con ayuda de la Inteligencia Artificial la joven realizó un montaje en el que ella aparecía junto a Mateo Carvajal mientras ambos se abrazaban, una dinámica que se encuentra en tendencia por estos días en las redes sociales en donde usuarios recurren a esta tecnología para posar junto a sus ídolos.

Artículos relacionados

“Le dije a mi abuela que Mateo era mi novio y así reaccionó”, comentó la joven junto a la grabación de pantalla de su conversación con la mujer. Al ver la fotografía, su abuela no escatimó en sus comentarios al cuestionar los tatuajes que el joven tiene en sus brazos.

En la conversación, la joven le expresó a su abuela que Mateo, quien suele correr de manera profesional en diferentes países, la iba a invitar a trotar junto a él, además de querer probar sus famosas arepas, pero su respuesta generó risas: “no me parece, tendría que conocer fuera de mi casa primero”. Así mismo cuestionó el hecho de querer ponerla a cocinar: “no le hago arepa a todo el mundo, así que dígale que se recoja”

¿Cómo reaccionó Mateo Carvajal al enterarse que una seguidora inventó una relación con él?

El video que inicialmente fue publicado en la cuenta de TikTok de la joven que le jugó la broma a su abuela fue reposteado por Mateo Carvaja en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Mateo Carvajal respondió a fan que inventó una relación sentimental con él
Así reaccionó Mateo Carvajal a seguidora que aseguró tener un romance con él. (Foto Canal RCN).

Aunque el creador de contenido fitness no dio muchos detalles de lo que pensaba al respecto, dejó claro que sí le había causado gracia la situación al agregar un emoji de risa en la publicación.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿En qué proyectos se centra Anahí actualmente? Anahí

Anahí exintengrante de Rebelde, comovió a sus fans con un emotivo reencuentro

Anahí recibió la inesperada visita de Pedro Damián, productor clave en su vida personal y profesional conmoviendo a sus fans en redes sociales.

La Segura enternece al celebrar los cinco meses de su hijo Lucca con emotiva foto La Segura

La Segura festejó los cinco meses de su hijo Lucca con una emotiva fotografía

La Segura enterneció a sus seguidores al compartir una emotiva fotografía para celebrar los cinco meses de vida de su hijo Lucca.

Marlon Solórzano se sinceró luego de que un seguidor dudara de su orientación Marlon Solórzano

Marlon Solórzano respondió a fan que cuestionó su orientación: esto dijo

Marlon Solórzano sorprendió a sus seguidores al responder sin rodeos a un fan que puso en duda su orientación.

Lo más superlike

Ángela Aguilar revela el secreto fitness detrás de su figura tonificada Ángela Aguilar

Ángela Aguilar compartió la rutina de ejercicios con la que mantiene su figura tonificada

Ángela Aguilar reveló cuál es su rutina de ejercicios para mantener un cuerpo tonificado y saludable.

Jennifer López recordó una anécdota que vivió con Madonna años atrás. Fotos / AFP: Randy Shropshire - Fredy Builes Jennifer López

Se viralizan unas declaraciones de Jennifer López sobre Madonna: ¿le quitó un papel?

Hilary Duff tiene cuatro hijos y está casada con el cantante y produtor musical, Matthew Koma. Foto: AFP / Emma McIntyre Hilary Duff

Se confirma el regreso de Hilary Duff a la música, ¿cuándo saldrá su nuevo álbum?

Raúl Ocampo, Carolina Sabino, Nicolás Montero, Valeria Aguilar, Pichingo MasterChef Celebrity Colombia

La IA reveló quién sería el décimo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

El estudio se realizó a partir de la extracción de una roca de Marte por parte del rover Perseverance. Foto: AFP / Jack Guez Ciencia

La NASA hizo un nuevo y sorprendente hallazgo sobre posibles señales de vida en Marte