Mateo Carvajal responde a fan que inventó relación con él: así reaccionó

El reconocido influenciador y deportista profesional Mateo Carvajal reaccionó a las recientes afirmaciones por parte de una internauta que aseguraba tener una relación sentimental con él; su reacción desató toda clase de comentarios en redes.

¿Por qué seguidora de Mateo Carvajal inventó una relación sentimental con él?

En un reciente video publicado por medio de la plataforma de videos TikTok se dio a conocer que una seguidora de Mateo Carvajal aseguró tener una relación con el deportista, esto con el fin de jugarle una broma a su abuela.

Mateo Carvajal se pronunció tras broma de fan que inventó relación con él. (Foto Canal RCN).

Con ayuda de la Inteligencia Artificial la joven realizó un montaje en el que ella aparecía junto a Mateo Carvajal mientras ambos se abrazaban, una dinámica que se encuentra en tendencia por estos días en las redes sociales en donde usuarios recurren a esta tecnología para posar junto a sus ídolos.

“Le dije a mi abuela que Mateo era mi novio y así reaccionó”, comentó la joven junto a la grabación de pantalla de su conversación con la mujer. Al ver la fotografía, su abuela no escatimó en sus comentarios al cuestionar los tatuajes que el joven tiene en sus brazos.

En la conversación, la joven le expresó a su abuela que Mateo, quien suele correr de manera profesional en diferentes países, la iba a invitar a trotar junto a él, además de querer probar sus famosas arepas, pero su respuesta generó risas: “no me parece, tendría que conocer fuera de mi casa primero”. Así mismo cuestionó el hecho de querer ponerla a cocinar: “no le hago arepa a todo el mundo, así que dígale que se recoja”

¿Cómo reaccionó Mateo Carvajal al enterarse que una seguidora inventó una relación con él?

El video que inicialmente fue publicado en la cuenta de TikTok de la joven que le jugó la broma a su abuela fue reposteado por Mateo Carvaja en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Así reaccionó Mateo Carvajal a seguidora que aseguró tener un romance con él. (Foto Canal RCN).

Aunque el creador de contenido fitness no dio muchos detalles de lo que pensaba al respecto, dejó claro que sí le había causado gracia la situación al agregar un emoji de risa en la publicación.